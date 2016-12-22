Минэкономики обещает рост ВВП и зарплату в $500

Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский подтвердил популистские намерения властей на 2017 год. Госиздания со ссылкой на его слова сообщают о планах роста экономики на 1,7% и заработной платы до $500.

«У нас есть все возможности достигнуть прогнозного роста экономики на 1,7%», - утверждает министр экономики.

Для этого, по его словам, следует сфокусировать внимание на четырех направлениях. Первое - это финансовое оздоровление реального сектора экономики и снижение всех видов затрат. Второе - создание эффективной системы занятости, включая оптимизацию численности работников и создание новых рабочих мест. Третье - повышение эффективности управления государственным имуществом. Четвертое - создание лучшего инвестиционного климата как минимум среди государств-соседей, в том числе за счет снижения административной нагрузки на бизнес.

На реализации этих направлений и будут сконцентрированы в 2017 году усилия правительства и Нацбанка, заверил Зиновский.

При этом нет сомнений, что реальным источником экономического оптимизма белорусских властей продолжает оставаться надежда на скорый рост цены на нефть за счет картельного сговора мировых производителей.

«За девять месяцев на экспорте нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений мы недобрали 2,9 млрд долларов выручки по сравнению с прошлым годом. Это 90% общего снижения экспорта страны, - сетует министр и тут же с оптимизмом добавляет: - Но до конца года восстановительная динамика, поверьте мне, продолжится».

Что касается доведения средних зарплат до эквивалента в 500 долларов, то, как заметил Владимир Зиновский, это «задача очень трудная, несмотря на то, что некоторые отрасли ее могут достигнуть».

Отдельные наверняка могут, а вот что получится в других отраслях, покажет время. Но волшебную палочку-выручалочку у власть предержащих никто пока не отнял. Печатный станок, с помощью которого можно и ВВП разогнать, и зарплату надуть как мыльный пузырь, еще ни разу не подводил белорусских чиновников, пишет АФН.

Правда, у трюка с печатным станком есть один недостаток: он всегда заканчивался девальвацией. И нет сомнений, что если власти все же запустят этот станочек, то закончится эта история тем же, что и раньше, - будут плакать наши денежки.