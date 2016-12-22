Белорусы в ноябре продали наличной валюты на $204,9 млн больше, чем купили

За 11 месяцев население продало почти на $2,3 млрд больше, чем купило // Фото: tvc.ru

По данным Нацбанка, за январь - ноябрь 2016 года население продало на наличном рынке $6 млрд 185,1 млн, а купило - $3 млрд 911,6 млн. Таким образом, за 11 месяцев население продало почти на $2,3 млрд больше, чем купило.

Вместе с тем в последние месяцы объем иностранной валюты, которую на чистой основе продает население, снижается, свидетельствуют данные Нацбанка. Так, если в сентябре население на наличном рынке продало почти на $300 млн больше, чем купило, то в октябре - $243,2 млн, а в ноябре - менее $205 млн, пишет БелаПАН.

Национальный банк ранее объяснял, что в целях поддержания уровня потребления на докризисном уровне население продает свои валютные сбережения. В будущем году за счет приобретения избыточного предложения иностранной валюты на внутреннем рынке Нацбанк планирует увеличить золотовалютные резервы на $500 млн.

Эксперты финансового рынка предполагают, что в 2017 году чистое предложение иностранной валюты со стороны населения может снизиться.

«До последнего времени мы наблюдали, что население пыталось поддержать уровень своего потребления за счет продажи валютных сбережений. Вместе с тем мы ожидаем, что население будет сокращать объемы продажи иностранной валюты на чистой основе», - отметил в комментарии БелаПАН финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Он констатирует, что зарплата в реальном выражении (с учетом инфляции) в Беларуси снижается, и это будет сказываться на потребительском поведении населения.

«Значительная часть населения, продавая валютные сбережения, видимо, считала, что снижение реальных доходов - явление временное. Однако поскольку предпосылок для скорого роста зарплат не возникает, население, скорее всего, будет адаптировать свои расходы к имеющимся доходам, и это приведет к сокращению объемов чистого предложения иностранной валюты на наличном рынке», - предполагает Муха.