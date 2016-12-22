Актерская компания «Напротив» представила «Необыкновенное Рождество»
№51 (731) 16 - 22 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Главные герои спектакля - чудак Петсон и его очаровательный кот Финдус // Фото: Татьяна ГАПЕЕВА
Героями нового семейного спектакля, созданного по мотивам сказок шведского писателя Свена Нурдквиста, стали чудак Петсон и его очаровательный кот Финдус.
Действие разворачивается в маленькой деревушке накануне Рождества. Петсон и Финдус живут в домике вдвоем. Компанию им составляют только куры, вечно занятые сплетнями и пересудами. На улице так холодно, что друзья не выходят из дома. А когда наступает время идти в лес за елкой, Петсон подворачивает ногу. Кажется, что праздник вот-вот сорвется. У героев нет ни праздничного дерева, ни угощений к столу. Но Рождество, как известно, время делать добрые дела. Потому на подмогу друзьям приходят соседи. А «елку» создают из подручных средств: ведь главное - это настроение праздника!
Актерская компания «Напротив» не изменяет своему любимому приему. Дети не сидят на стульях, а располагаются на специальном покрытии. В любой момент ребенок может встать, подойти поближе к актерам и рассмотреть, что они делают, попрыгать и потанцевать.
Впрочем, актеры отмечают, что спектакль создан «для взрослых детей». То есть как для ребят, так и их родителей, которым тоже хочется окунуться в атмосферу праздника. И действительно, постановка смотрится на одном дыхании - 7 тебе лет или 27.
К сожалению, в декабре все спектакли сыграны. Но актеры планируют показать «Необыкновенное Рождество» еще и в январе.
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