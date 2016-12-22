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Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле

№51 (731) 16 - 22 декабря 2016    Автор: Татьяна ГАПЕЕВА

Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле

Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле // Фото: Татьяна ГАПЕЕВА

Премьера новогоднего представления «Золотой ключик» состоялась в театре 17 декабря.

Вниманию детей и их родителей представили постановку по мотивам известной сказки Алексея Толстого. Юные зрители познакомились с доверчивым Буратино, суровым Карабасом-Барабасом и куклами из его театра Мальвиной, Пьеро, Арлекином, хитрыми лисой Алисой и котом Базилио. Вместе с ними зрители пережили удивительные приключения: путешествие в Страну Дураков, поиски золотого ключика.

После спектакля ребят ждала карнавальная шоу-программа у елки с участием Деда Мороза и персонажей сказок.

Представление будет идти в театре до 30 декабря. Увидеть «Золотой ключик» можно будет 25, 26, 27, 28 и 30 декабря в 11.00; 26, 28, 29, 30 декабря - в 14.00, 25 декабря - в 17.00.

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