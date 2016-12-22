БГК имени Мешкова обыграл в рамках SEHA-лиги «Татран» из Прешова и в ответном домашнем матче в Бресте

БГК обыграл в рамках SEHA-лиги «Татран» из Прешова и в ответном домашнем матче в Бресте // Фото: Ирина МОРОЗОВА

Примечательно, что гости забросили в ворота брестчан столько же мячей, сколько и на домашней площадке, - 25. А вот мешковцы на этот раз сыграли результативнее, чем в Словакии, отправив в ворота соперников 33 мяча против 30 выездных.

«Хотелось бы отметить тот боевой настрой и то желание, которое сегодня проявила моя команда. Хотя это уже 22-я официальная игра за последние два с половиной месяца. С переездами и в разных турнирах», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер БГК Сергей Бебешко.

Если судить по началу встречи 10 декабря, то соответствующий боевой настрой был у игроков обеих команд. За пять стартовых минут мяч успел побывать в воротах 8 раз. Причем преуспели в этом гости: они вели 3:5. Такая живая и очень результативная игра, конечно же, не могла не радовать болельщиков, собравшихся в субботний вечер на трибунах спорткомплекса «Виктория». К слову, не очень многочисленных.

Мешковцы не откладывая в долгий ящик усмирили стартовый пыл гостей и сравняли счет. Потом недолго были «качели», после чего хозяева взяли ход игры под свой контроль.

К середине тайма преимущество БГК в классе стало очевидным даже для неискушенных. Дабы не сбавлять обороты и поддержать взятый темп, главком брестчан Сергей Бебешко ввел в бой свежие силы, поменяв стартовую шестерку на новую.

Но, наверное, и вышедшие на площадку гандболисты решили, что выиграть получится без особых энергозатрат, и, похоже, расслабились. Соперники не преминули этим воспользоваться, и преимущество хозяев в 4 мяча стало быстро таять. Пришлось тренеру «палить» тайм-аут, чтоб не растерять добытый перевес совсем.

Опять поймать свою игру оказалось непросто. К тому же в воротах гостей раз за разом удачно играл вратарь Игорь Чуприна. Справедливости ради следует сказать, что и Раде Миятович тоже не единожды выручал брестчан. В результате при активном участии вратарей ситуация на площадке выравнялась и на перерыв команды ушли при минимальном перевесе хозяев 15:14.

Вторую половину встречи мешковцы провели собраннее и результативнее. К тому же в воротах ярко сыграл давно отсутствовавший в составе Виталий Черепенько. А вот гости явно подустали, особенно это было заметно в конце игры. Сказалась короткая скамейка. Мало того, под занавес был удален лидер татрановцев Оливер Рабек. Впрочем, это случилось уже после того, как игра была сделана.

Несмотря на солидный перевес БГК в счете, цифры статистики показывают, что работать есть над чем. Так обращает на себя внимание малорезультативная игра угловых. Четверо выходивших на площадку брестских гандболистов этого амплуа забросили всего 3 мяча. И все они на счету Симона Разгора. Кстати, у Симона накануне родился сын, с чем клуб и болельщики поздравили его перед началом игры.

Кроме играющих на углах Любо Вукича, Дениса Рутенко и Андрея Юренка, в составе БГК взятием ворот в этой встрече не отметились только вратари. Еще один угловой Райко Проданович в этой встрече не участвовал. Успел забросить свой мяч даже вышедший в самом конце игры Андрей Ященко, к слову, выглядевший вполне уверенно на фоне более опытных партнеров и соперников.

«Говорить о том, хорошо мы сыграли или плохо, я сегодня не буду. Все поиграли, почти все забили. Нужно радоваться позитиву. Осталась одна игра с «Вардаром». Игра очень важная. Приложим все силы, чтобы победить», - сказал Сергей Бебешко.

В свою очередь голкипер брестчан Виталий Черепенько обратил внимание на то, что по ходу первого тайма БГК выигрывал 4 мяча, но в его концовке произошло что-то непонятное.

«После перерыва преимущество вернулось. Все знали, что у соперника приехало очень мало игроков и силы у них не вечны. Вторая игра - вторая домашняя победа. Осталось сыграть с «Вардаром». Будем надеяться, что все получится и победа будет на нашей стороне», - выказал надежду на успех голкипер брестчан.

Игра 17 декабря обещает быть суперинтересной. Напомним, «Вардар» с 35 очками после 13 игр возглавляет турнирную таблицу SEHA-лиги. Команда из македонского города Скопье еще не потерпела в турнире ни одного поражения. У БГК, занимающего второе место, после тех же 13 игр 3 поражения в пассиве и 26 очков в активе.

Состав БГК в игре против «Татрана» и заброшенные мячи: Черепенько, Миятович; Рутенко, Ященко (1), Бабичев (3), Криштопанс (6), Юринок, Стойкович (5), Тюменцев (2), Атьман (4), Шумак (1), Вукич, Разгор (3), Остроушко (4), Джамали (2), Шилович (2).