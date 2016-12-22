SEHA-лига: БГК им. Мешкова - «Металург» (Македония) - 31:26 (15:11)

Мешковцы начали трехматчевую домашнюю серию в SEHA-лиге с победы над македонским «Металургом». В первой половине встречи шла равная игра. Но, прибавив в концовке, мешковцы сумели создать отрыв в 4 мяча.

Во втором тайме гости немного подтянулись в счете, использовав позиционные ошибки хозяев площадки. Благо наши гандболисты вовремя вернули нити игры в свои руки. Плюс несколько раз выручил появившийся в воротах Иван Пешич. Он даже отметился заброшенным мячом. В самой концовке македонцы пошли ва-банк, попробовав играть без вратаря. Но эта тактика не сработала. Мешковцы довели дело до победы, несколько раз поразив пустые ворота соперника - 31:26.

Самыми результативными в нашей команде стали Криштопанс и Остроушко - по 5. У БГК также забрасывали Стойкович - 4, Атьман и Шумак - по 3, Рутенко, Проданович и Разгор - по 2, Ященко, Тюменцев, Пешич, Вукич, Юринок - по 1.

Следующую игру брестские гандболисты проведут в субботу 10 декабря против словацкого «Татрана» из Прешова.