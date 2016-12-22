SEHA-лига: БГК им. Мешкова - «Металург» (Македония) - 31:26 (15:11)
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
SEHA-лига. БГК им. Мешкова - «Металург» (Македония) - 31:26 (15:11) // Фото: Ирина МОРОЗОВА
Мешковцы начали трехматчевую домашнюю серию в SEHA-лиге с победы над македонским «Металургом». В первой половине встречи шла равная игра. Но, прибавив в концовке, мешковцы сумели создать отрыв в 4 мяча.
Во втором тайме гости немного подтянулись в счете, использовав позиционные ошибки хозяев площадки. Благо наши гандболисты вовремя вернули нити игры в свои руки. Плюс несколько раз выручил появившийся в воротах Иван Пешич. Он даже отметился заброшенным мячом. В самой концовке македонцы пошли ва-банк, попробовав играть без вратаря. Но эта тактика не сработала. Мешковцы довели дело до победы, несколько раз поразив пустые ворота соперника - 31:26.
Самыми результативными в нашей команде стали Криштопанс и Остроушко - по 5. У БГК также забрасывали Стойкович - 4, Атьман и Шумак - по 3, Рутенко, Проданович и Разгор - по 2, Ященко, Тюменцев, Пешич, Вукич, Юринок - по 1.
Следующую игру брестские гандболисты проведут в субботу 10 декабря против словацкого «Татрана» из Прешова.
БГК на домашней арене уступил «Вардару»
«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру
Второй год кряду юные белорусские волейболистки стали чемпионками EEVZA
После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League
Второй тур чемпионата Беларуси по футзалу пройдет 23 - 25 декабря в Бресте
Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте
ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»
«Прибужье» на домашней площадке обыграло могилевский «Коммунальник»
В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте