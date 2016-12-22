«Западный Буг» проиграл солигорскому «Шахтеру» в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси по волейболу
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
«Западный Буг» проиграл солигорскому «Шахтеру» в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси по волейболу // Фото: artans.ru.jpg
Волейболисты «Западного Буга» уже третий тур подряд проигрывают своим соперникам. В седьмом туре чемпионата Беларуси, состоявшемся в минувшие выходные, подопечные Петра Хилько уступили в родных стенах лидеру - солигорскому «Шахтеру». Брестчане в субботнем поединке выиграли первый сет (25:23), но затем уступили три партии кряду (18:25, 21:25, 21:25).
В воскресенье, проиграв первую партию с разгромным счетом 8:25, «Западный Буг» сумел дать бой во второй - 25:23. Но в следующих двух партиях вновь сильнее были солигорские волейболисты - 18:25, 15:25. Последний раз брестчане набирали зачетные баллы в начале ноября.
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