«Западный Буг» проиграл солигорскому «Шахтеру» в рамках 7-го тура чемпионата Беларуси по волейболу

Волейболисты «Западного Буга» уже третий тур подряд проигрывают своим соперникам. В седьмом туре чемпионата Беларуси, состоявшемся в минувшие выходные, подопечные Петра Хилько уступили в родных стенах лидеру - солигорскому «Шахтеру». Брестчане в субботнем поединке выиграли первый сет (25:23), но затем уступили три партии кряду (18:25, 21:25, 21:25).