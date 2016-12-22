В Бресте прошел 59-й по счету Международный турнир по легкой атлетике памяти генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
В Бресте прошел 59-й по счету Международный турнир по легкой атлетике памяти генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева // Фото: sdushor-elsk.by
В соревнованиях, которые состоялись 2 и 3 декабря, приняли участие почти 450 юных спортсменов из Украины, Молдовы, Польши, России, Литвы и Беларуси. В двух возрастных группах (старшей - 1999-2000 гг. р. и младшей - 2001-2002 гг. р.) были разыграны 64 комплекта наград.
В этом году в 59-м по счету турнире были установлены сразу 6 новых рекордов соревнований, половина из которых на счету легкоатлетов из Бреста и Брестской области. В старшей возрастной группе брестчанка Анастасия Недельская стала лучшей в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 3 м 91 см. Среди легкоатлетов 2001-2002 гг. р. рекордами отличились кобринская метательница копья Александра Коньшина (50 м 11 см) и представитель Брестского района в толкании ядра Станислав Козлов (15 м 96 см).
Также медали завоевали Диана Каролик из Барановичей, которая поделила первое место с представительницей из Винницы Еленой Жмур в прыжках в высоту. Золото и серебро на счету Екатерины Гражевской и Татьяны Павлюкович в метании молота среди девушек старшей возрастной группы. В этой же возрастной категории в беге на 1 000 м бронза досталась Инне Новик, а в беге на 300 м победу одержала брестчанка Екатерина Живаева.
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