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В Бресте привлечена к ответственности ритуальная фирма, которая 3,5 месяца брала за захоронение двойной тариф

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Людмила СЕЛЕХ

Экономический суд Брестской области оштрафовал ритуальную фирму, которая 3,5 месяца брала за захоронение двойной тарифу

Экономический суд Брестской области оштрафовал ритуальную фирму, которая 3,5 месяца брала за захоронение двойной тарифу // Фото: encrypted-tbn0.gstatic.com

Экономический суд Брестской области оштрафовал предприятие на 1 254 рубля. К административной ответственности привлечен и его директор.

С 1 апреля по 15 июля текущего года за услугу «захоронение тела (останков) умершего в летнее время: ручная» одна из брестских фирм брала 60 рублей вместо максимально возможных 31,53 рубля.

«В результате завышения предельного тарифа, установленного Брестским облисполкомом, разница между фактической выручкой и расчетной величиной выручки, полученной правонарушителем от реализации услуг по захоронению, составила 627 рублей», - сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области.

Предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.4 КоАП РБ (Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)). Оно должно выплатить штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки, полученной предприятием от реализации услуг по захоронению, - 1 254 рубля. 

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