В Бресте привлечена к ответственности ритуальная фирма, которая 3,5 месяца брала за захоронение двойной тариф

Экономический суд Брестской области оштрафовал предприятие на 1 254 рубля. К административной ответственности привлечен и его директор.

С 1 апреля по 15 июля текущего года за услугу «захоронение тела (останков) умершего в летнее время: ручная» одна из брестских фирм брала 60 рублей вместо максимально возможных 31,53 рубля.

«В результате завышения предельного тарифа, установленного Брестским облисполкомом, разница между фактической выручкой и расчетной величиной выручки, полученной правонарушителем от реализации услуг по захоронению, составила 627 рублей», - сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области.

Предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.4 КоАП РБ (Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)). Оно должно выплатить штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки, полученной предприятием от реализации услуг по захоронению, - 1 254 рубля.