В Бресте привлечена к ответственности ритуальная фирма, которая 3,5 месяца брала за захоронение двойной тариф
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Людмила СЕЛЕХ
Экономический суд Брестской области оштрафовал ритуальную фирму, которая 3,5 месяца брала за захоронение двойной тарифу // Фото: encrypted-tbn0.gstatic.com
Экономический суд Брестской области оштрафовал предприятие на 1 254 рубля. К административной ответственности привлечен и его директор.
С 1 апреля по 15 июля текущего года за услугу «захоронение тела (останков) умершего в летнее время: ручная» одна из брестских фирм брала 60 рублей вместо максимально возможных 31,53 рубля.
«В результате завышения предельного тарифа, установленного Брестским облисполкомом, разница между фактической выручкой и расчетной величиной выручки, полученной правонарушителем от реализации услуг по захоронению, составила 627 рублей», - сообщает пресс-служба экономического суда Брестской области.
Предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.4 КоАП РБ (Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)). Оно должно выплатить штраф в двукратном размере разницы между фактической выручкой и расчетной величиной выручки, полученной предприятием от реализации услуг по захоронению, - 1 254 рубля.
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