Что почем на предновогодней ярмарке в Бресте?

Средняя стоимость новогоднего наряда на метровую елку по ценам ярмарки составит 32,8 рубля. Но можно найти вариант дешевле и дороже // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

В Бресте начала работать предновогодняя ярмарка. «БГ» посчитала, во сколько обойдется приобрести там елочный наряд, и узнала стоимость самих новогодних красавиц.

Традиционная предновогодняя ярмарка открылась на ул. Гоголя 6 декабря. Участие в ней планируют принять около 70 торговых объектов. Пока свои палатки успели разместить не все.

На ярмарке можно приобрести елочные игрушки, гирлянды, мишуру, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а также Петуха - символа наступающего года.

В первый день ярмарки ассортимент мало чем отличался от прошлогоднего. В продаже были пластиковые елочные шары различных цветов, цена которых варьировала от 15 копеек до 8 рублей в зависимости от размера и оформления. Есть и наборы: 12 однотонных маленьких шаров можно приобрести за 7,2 рубля, 7 шаров среднего размера - за 4,2 рублей. Верхушка стоит от 2,5 до 5 рублей.

В нескольких палатках были представлены электрические гирлянды. Их цена зависит от длины и стартует с 3 рублей. Самая дорогая гирлянда, которую удалось найти, стоила 38 рублей.

Мишура продавалась за 2-3 рубля.

Под елку можно поставить фигурку Деда Мороза, цена на них варьируется от 17 до 45 рублей. Продавались снеговики и ангелы (55 рублей), а также олени (20-25 рублей). И, конечно, не обошлось без петухов. Символ предстоящего года также можно поставить под елку - внушительная фигурка птицы обойдется в 10 рублей. Но можно ограничиться и магнитиком, цена них от 70 копеек.

А на дверь повесить новогодний венок - за 35 - 45 рублей.

Елки на ярмарке также продавались, правда, пока только искусственные. Цена на них колебалась от 12 рублей за самую скромную и маленькую до 220 рублей за 2,2 метра высотой.

Изобилия украшений, которые ассоциировались бы с белорусским орнаментом и традициями, обнаружить не удалось. Разве что продавались магниты с символами страны и города. Оригинальных интересных игрушек корреспонденты «БГ» тоже не увидели. Возможно, они появятся позже или их придется искать в других торговых точках.

Прикидываем среднюю стоимость новогоднего наряда на метровую елку по ценам ярмарки. Шары берем среднего размера, в наборе 7 штук. Нам нужно 4 набора - 28 шт. Также понадобится одна электрическая гирлянда средней длины и мишура, допустим, три нити. Наверх поместим верхушку. Итого: 4,2*4 + 7 + 2*3 + 3 = 32,8 рубля. Статуэтки, новогодние венки, свечи, которыми можно украсить квартиру, мы не считали. Тут каждый сам решит, стоит ли тратиться дополнительно.

Работать ярмарка будет до 31 декабря с 10.00 до 19.00.