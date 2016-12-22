Эпидемиологи отчитались: от гриппа привито 40,2% населения Брестчины
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Ольга ОРЛОВА
Эпидемиологи отчитались: от гриппа привито 40,2% населения Брестчины // Фото: www.express-med-service.ru
В Брестской области завершилась кампания массовой иммунизации населения против гриппа, которая проводилась в октябре-ноябре текущего года.
За это время были привиты 534 998 человек, или 40,2% населения области, в том числе 174 956 человек (13,1% населения) - за счет средств республиканского бюджета. Бесплатно были вакцинированы дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, люди с иммуносупрессией, лица старше 65 лет, беременные, медработники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, а также работники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.
За счет средств местных бюджетов привиты 251 008 человек - 18,8% населения. Это дети в возрасте от 3 до 6 лет, учащиеся школ, средних специальных и высших учебных заведений, работники учреждений образования.
Кроме того, 106 828 человек (8% населения) привились за счет средств предприятий и организаций, 2 206 (0,2%) получили прививку от гриппа за свои деньги.
«Сезон заболеваемости гриппом в Беларуси длится с 40-й календарной недели текущего года по 20-ю календарную неделю следующего года. В сезоне заболеваемости гриппом 2016-2017 гг., который начался с 3 октября, случаи гриппа не зарегистрированы. При проведении вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов (еженедельно исследуется около 20 лабораторных образцов от больных острыми респираторными заболеваниями) вирусы гриппа не выделялись», - сообщила «БГ» главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева.
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