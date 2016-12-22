За сутки к брестским медикам обратились за помощью более 200 человек, пострадавших от гололеда
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Людмила СЕЛЕХ
Сильный гололед привел к наплыву людей в травмпунктах // Фото: m.znaikak.ru
Сильный гололед, который наблюдался в Беларуси и в Бресте 8 декабря, привел к наплыву людей в травмпунктах города.
Как сообщила «БГ» заместитель главного врача Брестской центральной поликлиники Людмила Вишник, за прошедшие сутки за медицинской помощью в больницы города обратились 204 человека старше 16 лет, 31 из них госпитализирован. Большинство из оставленных в больнице будут находиться под наблюдением сутки-двое, у двоих пациентов - серьезные травмы.
Что касается пострадавших до 16 лет, то, как сообщили «БГ» в травмпункте Брестской детской областной больницы, за минувшие сутки к ним за помощью обратились 15 детей, получивших гололедные травмы. Один ребенок госпитализирован, остальные находятся под амбулаторным наблюдением.
Напомним, за неполные четыре часа 8 декабря Брестская ЦГБ, которая в тот день несла дежурство по городу, выполнила суточную норму приема пострадавших от гололедных травм.
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