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За сутки к брестским медикам обратились за помощью более 200 человек, пострадавших от гололеда

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Людмила СЕЛЕХ

Сильный гололед привел к наплыву людей в травмпунктах

Сильный гололед привел к наплыву людей в травмпунктах // Фото: m.znaikak.ru

Сильный гололед, который наблюдался в Беларуси и в Бресте 8 декабря, привел к наплыву людей в травмпунктах города. 

Как сообщила «БГ» заместитель главного врача Брестской центральной поликлиники Людмила Вишник, за прошедшие сутки за медицинской помощью в больницы города обратились 204 человека старше 16 лет, 31 из них госпитализирован. Большинство из оставленных в больнице будут находиться под наблюдением сутки-двое, у двоих пациентов - серьезные травмы.

Что касается пострадавших до 16 лет, то, как сообщили «БГ» в травмпункте Брестской детской областной больницы, за минувшие сутки к ним за помощью обратились 15 детей, получивших гололедные травмы. Один ребенок госпитализирован, остальные находятся под амбулаторным наблюдением. 

Напомним, за неполные четыре часа 8 декабря Брестская ЦГБ, которая в тот день несла дежурство по городу, выполнила суточную норму приема пострадавших от гололедных травм.

 

 

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