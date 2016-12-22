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Последствия гололеда: в травмпунктах Бреста наплыв пострадавших, есть госпитализированные

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Людмила СЕЛЕХ

Из-за гололеда в травмпунктах Бреста наплыв пострадавших

Из-за гололеда в травмпунктах Бреста наплыв пострадавших // Фото: ostrovets.by

Львиную долю пациентов с травмами принимает Брестская центральная городская больница, которая сегодня, 8 декабря, несет дежурство по городу.

«Суточную норму мы уже выполнили. Если в среднем за сутки мы принимаем 30 - 40 человек, то столько мы приняли сегодня за неполных четыре часа, с 8 утра», - сообщил «БГ» исполняющий обязанности главного врача ЦГБ Сергей Ковшик.

Среди травм, с которыми поступают пострадавшие: ушибы, ссадины, переломы, вывихи. Есть и черепно-мозговые травмы. К полудню, по предварительным данным, госпитализированы 8 человек. Возраст ставших жертвой гололеда разный, как и в обычные «негололедные» дни.

Несмотря на неприемные сутки, обращались пострадавшие и в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). По словам заведующего травматологическим отделением Сергея Царева, на момент нашего с ним разговора (в 11.30 - прим. авт.) в приемном покое ожидали своей очереди порядка 10 - 15 человек. За вчерашние сутки в БСМП обратились 47 человек, в том числе 7 жертв гололеда, один из них госпитализирован.

Информация будет обновляться.

 

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