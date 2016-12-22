Медтуризм одного пациента из Украины обеспечивает три-четыре бесплатные трансплантации для белорусов

Беларусь лидирует среди стран СНГ по количеству органных трансплантаций. В 2007 году закон о трансплантации закрепил презумпцию согласия граждан быть донорами после смерти. Теперь Беларусь обеспечивает органами не только своих граждан, но и иностранцев.

Одна платная операция обеспечивает три-четыре бесплатных

В последние годы десятки украинцев приезжают в Брест именно за услугами по трансплантации. А еще пять лет назад в Беларуси операции по пересадке органов проводили лишь два минских центра, которые были не в состоянии удовлетворить все запросы на трансплантацию, в том числе иностранных пациентов. В 2011 году на базе Брестской областной больницы открылось первое в стране региональное отделение трансплантации, что сделало услугу еще ближе к украинским границам.

«Здесь была произведена первая региональная трансплантация почки. Возможности отделения трансплантологии при Брестской областной больнице позволяют проводить 30 - 40 операций в год», - отметил Юрий Хваль, заместитель главного врача облбольницы.

Наибольшим спросом среди иностранцев пользуются услуги по пересадке почек, роговицы глаза, эндопротезированию тазобедренных суставов.

С 2011 года Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по количеству органных трансплантаций, в 5 раз превосходя по этому показателю Российскую Федерацию и Украину. По количеству таких операций она находится на 28-м месте в мире рядом с Германией и Италией, опережая всех ближайших соседей: Польшу, Литву, Латвию, Эстонию.

«Все операции по пересадке органов делаются бесплатно, но только для граждан Беларуси. Иностранцы за трансплантацию отдают немалые деньги. Украинцы чаще всего нуждаются в пересадке почки, цена такой операции - 65 тыс. долларов. Только за этот год в брестской больнице сделали три пересадки почек для украинских граждан», - рассказала Татьяна Лепешкина, главный экономист областной больницы.

Как сообщил tut.by главный внештатный трансплантолог Минздрава Олег Руммо, себестоимость трансплантации почки намного ниже этой суммы. То есть за счет одного украинского пациента Беларусь обеспечивает три-четыре бесплатные операции своим гражданам.

Презумпции согласия и презумпции несогласия

Белорусские граждане и иностранцы не находятся в одном листе ожидания. Украинские пациенты получают донорский орган в случае, если гражданам РБ он не подходит по параметрам. Тем не менее это единственное спасение для украинцев, которые не могут получить донорские органы в своем государстве.

Согласно законодательству, в Украине формально действует презумпция несогласия, когда разрешение на трансплантацию дают родственники погибшего, если он при жизни не написал согласия на трансплантацию своих органов. Из-за этого в стране катастрофически не хватает органов для пересадки.

В этом году в Украине развернулись острые дискуссии вокруг двух новых противоположных законопроектов о презумпции согласия и презумпции несогласия. Депутаты Верховной рады приняли второй вариант, аргументируя это тем, что автоматическое согласие, как в Беларуси, может привести к развитию черного рынка органов.

Трансплантация с согласия родственников не работает

«В Беларуси было подобное сопротивление, - рассказала Ольга Плечко, член правления социально-просветительского учреждения «Международный центр Донорство Диализ Трансплантация». - Всегда найдутся те, кто думает, что их убьют, чтоб получить органы. Но для того, чтобы сделать возможной эксплуатацию органов, нужно провести два консилиума врачей, которые диагностируют смерть головного мозга донора. В самой эксплантации задействовано около 20 медработников. Причем органы подлежат трансплантации в считаные часы. А это еще один аргумент, почему трансплантация с согласия родственников не работает, ведь в первые часы после смерти близкого человека они пребывают в состоянии шока».

Беларусь в вопросе трансплантологии оказалась более прогрессивным государством, чем Украина, граждане которой вынуждены ехать в соседнюю страну и платить немалые суммы за операции. Вместо бесконечных дискуссий об этической стороне пересадки органов Украине пора бы перейти к эффективному законодательству, основанному на прагматическом подходе к вопросам трансплантологии, с целью повышения гарантий на жизнь для своих граждан.

Материал подготовлен в рамках Программы межредакционных обменов при поддержке международного проекта Mymedia