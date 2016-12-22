Доля налога на прибыль в доходах бюджета Брестской области за 2016 год увеличилась примерно в 2 раза
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Доля налога на прибыль в доходах бюджета Брестской области за 2016 год увеличилась примерно в 2 раза
Областная инспекция Министерства по налогам и сборам озвучила цифры поступлений в консолидированный бюджет Брестчины. За январь - ноябрь текущего года в него внесены 1,4 млрд деноминированных рублей.
«На протяжении 2016 года стабильно обеспечивается как положительная динамика платежей по отношению к аналогичному периоду прошлого года, так и выполнение плановых показателей доходов бюджета: темп роста поступлений составил 114,2% в сопоставимых ценах, выполнение плана отчетного периода - 106,6%», - говорится в сообщении пресс-службы ИМНС.
Среди крупных доходных источников наибольший прирост поступлений (более чем в 2 раза в сопоставимых ценах) отмечается по налогу на прибыль. Его доля в доходах бюджета увеличилась с 7 до 13%. Также выше уровня прошлого года платежи по НДС (темп роста - 104%, доля в бюджете - 15%), по дивидендам по акциям и доходам от других форм участия в капитале (126%, доля - 5%).
Отрицательная динамика платежей обозначена по подоходному налогу (темп роста - 97%) и акцизам (98%), их удельный вес в доходах бюджета снизился с 30% до 26% и с 6% до 5% соответственно.
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