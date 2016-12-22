Индекс оливье: за пять лет салат подорожал более чем в два раза // Фото: image.zn.ua

«БГ» в преддверии Нового года промониторила цены в магазинах трех крупных торговых сетей Бреста и составила индекс оливье. Для чистоты эксперимента мы использовали классический рецепт традиционного новогоднего салата из расчета на восемь порций.

В итоге получилось, что стоимость миски оливье для брестчанина может колебаться от 6,06 до 15,09 белорусских рублей. Выходит, в среднем салат обойдется в 10,58 рубля, что более чем в два раза превышает его стоимость пятилетней давности.

Что интересно, такое же количество готового магазинного оливье сегодня стоит от 11,44 до 14,64 рубля.

К слову, житель Брестской области со средней зарплатой в 625 рублей может позволить себе около 60 мисок, или 480 порций, оливье.