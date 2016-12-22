Китайцы хотят создать совместное производство с «Брестмашем»

Компания JAC Motors заинтересована в создании совместного производства с ОАО «Брестмаш». Об этом 6 декабря шла речь на встрече делегации провинции Аньхой с заместителем председателя Брестского облисполкома Андреем Клецем, сообщает БелТА.

Планируется, что на базе Брестского машиностроительного завода появится СП по выпуску малотоннажных автомобилей и микроавтобусов. Партнеры уже достигли предварительных договоренностей. Сборка будет проводиться под маркой МАЗ и в перспективе реализовываться на территории Евразийского экономического союза.

Во время встречи в облисполкоме с китайской делегацией обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Стороны подписали протокол о намерениях по установлению партнерских отношений в сферах экономики, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме и других отраслях. В перспективе на основе этого документа будет заключен договор о сотрудничестве между Брестской областью и провинцией Аньхой.