Китайцы хотят создать совместное производство с «Брестмашем»
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Китайцы хотят создать совместное производство с «Брестмашем» // Фото: brestcity.com
Компания JAC Motors заинтересована в создании совместного производства с ОАО «Брестмаш». Об этом 6 декабря шла речь на встрече делегации провинции Аньхой с заместителем председателя Брестского облисполкома Андреем Клецем, сообщает БелТА.
Планируется, что на базе Брестского машиностроительного завода появится СП по выпуску малотоннажных автомобилей и микроавтобусов. Партнеры уже достигли предварительных договоренностей. Сборка будет проводиться под маркой МАЗ и в перспективе реализовываться на территории Евразийского экономического союза.
Во время встречи в облисполкоме с китайской делегацией обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Стороны подписали протокол о намерениях по установлению партнерских отношений в сферах экономики, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме и других отраслях. В перспективе на основе этого документа будет заключен договор о сотрудничестве между Брестской областью и провинцией Аньхой.
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