Экономика и бизнес Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Китайцы хотят создать совместное производство с «Брестмашем»

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Китайцы хотят создать совместное производство с «Брестмашем»

Китайцы хотят создать совместное производство с «Брестмашем» // Фото: brestcity.com

Компания JAC Motors заинтересована в создании совместного производства с ОАО «Брестмаш». Об этом 6 декабря шла речь на встрече делегации провинции Аньхой с заместителем председателя Брестского облисполкома Андреем Клецем, сообщает БелТА.

Планируется, что на базе Брестского машиностроительного завода появится СП по выпуску малотоннажных автомобилей и микроавтобусов. Партнеры уже достигли предварительных договоренностей. Сборка будет проводиться под маркой МАЗ и в перспективе реализовываться на территории Евразийского экономического союза.

Во время встречи в облисполкоме с китайской делегацией обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Стороны подписали протокол о намерениях по установлению партнерских отношений в сферах экономики, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, туризме и других отраслях. В перспективе на основе этого документа будет заключен договор о сотрудничестве между Брестской областью и провинцией Аньхой.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Экономика и бизнес"

Валютная выручка Беларуси продолжает снижаться

Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти

Областной бюджет сформирован с профицитом

Валовой внешний долг Беларуси достиг 78,9% от ВВП

Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов

С начала года ВВП Беларуси снизился на 2,7%

Страны Балтии отказываются от российской электрики

Даходы беларусаў упалі на 7,3%

В Беларуси дорожают услуги ЖКХ

Минэкономики обещает рост ВВП и зарплату в $500

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня