Белорусы проедают почти 40% своих доходов
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Белорусы проедают почти 40% своих доходов // Фото: sb.by
Беларусь занимает 37-е место из 40 среди европейских стран по доле расходов на питание в структуре бюджета, обходя лишь Молдову, Казахстан и Украину (где идет война), свидетельствуют данные «РИА Рейтинг».
Согласно рейтингу, который был составлен на основе собранных официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы по итогам 2015 года, на еду белорусы тратят в среднем 39,1% ежемесячного дохода.
В благополучных странах с высокими доходами и сравнительно невысокими ценами на продукты расходы на питание составляют не более 15% от потребительских затрат семьи. Остальные средства жители таких стран могут позволить себе потратить на развлечения, путешествия, посещение ресторанов, образование, одежду и прочее.
Так, жители Люксембурга тратят на еду 8,6% доходов, Нидерландов - 10%, Великобритании - 11%, Германии - 12%, Испании - 15,1%.
При этом на табачные и алкогольные изделия белорусы тратят 3,5% своих доходов (при среднем показателе по Европе в 2,9%).
На посещение ресторанов, кафе, баров уходит всего лишь 2,9% дохода при среднем показателе в Европе 5,4%. На досуг и культуру белорусы тратят 5,4% дохода, что все равно ниже среднего показателя - 7,4%.
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