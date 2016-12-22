Белорусы проедают почти 40% своих доходов

Беларусь занимает 37-е место из 40 среди европейских стран по доле расходов на питание в структуре бюджета, обходя лишь Молдову, Казахстан и Украину (где идет война), свидетельствуют данные «РИА Рейтинг».

Согласно рейтингу, который был составлен на основе собранных официальных данных о бюджетах домашних хозяйств в государствах Европы по итогам 2015 года, на еду белорусы тратят в среднем 39,1% ежемесячного дохода.

В благополучных странах с высокими доходами и сравнительно невысокими ценами на продукты расходы на питание составляют не более 15% от потребительских затрат семьи. Остальные средства жители таких стран могут позволить себе потратить на развлечения, путешествия, посещение ресторанов, образование, одежду и прочее.

Так, жители Люксембурга тратят на еду 8,6% доходов, Нидерландов - 10%, Великобритании - 11%, Германии - 12%, Испании - 15,1%.

При этом на табачные и алкогольные изделия белорусы тратят 3,5% своих доходов (при среднем показателе по Европе в 2,9%).

На посещение ресторанов, кафе, баров уходит всего лишь 2,9% дохода при среднем показателе в Европе 5,4%. На досуг и культуру белорусы тратят 5,4% дохода, что все равно ниже среднего показателя - 7,4%.