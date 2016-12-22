Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 1,019 млрд долларов // Фото: ej.by

Государственный долг РБ на 1 ноября составил 35,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 2,6 млрд рублей, или на 8%, свидетельствуют данные Министерства финансов.

При этом внешний госдолг по состоянию на 1 ноября составил 13,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд 19,1 млн долларов, или на 8,2%.

По данным Минфина, в январе - октябре 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1 млрд 613,7 млн долларов США: 800 млн долларов - Евразийского фонда стабилизации и развития; 393,2 млн долларов - правительства и банков Российской Федерации; 313,2 млн долларов - банков КНР; 105,5 млн долларов - МБРР; 1,8 млн долларов - ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала 2016 года направлено 719,2 млн долларов США: 264,8 млн долларов - Евразийский фонд стабилизации и развития; 237,5 млн долларов - правительство Российской Федерации; 166,7 млн долларов - банки КНР; 49,4 млн долларов - МБРР; 0,7 млн долларов - США; 0,1 млн долларов - ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2016 года составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей, или на 0,5%.

За январь - октябрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 млрд 374,6 млн долларов США и 526,9 млн рублей. Погашено гособлигаций на сумму 1 млрд 419 млн долларов и 599,2 млн рублей.

По мнению ряда экспертов, у белорусского правительства нет других источников погашения долгов, кроме внешних заимствований. В 2017 году необходимо направить на погашение государственного долга 5 млрд 232,2 млн рублей. Погашение госдолга в иностранной валюте составит 2 млрд 311 млн долларов США.