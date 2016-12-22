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Из обращения в Беларуси изъято 54% банкнот старого образца

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Из обращения в Беларуси изъято 54% банкнот старого образца

Из обращения в Беларуси изъято 54% банкнот старого образца // Фото: sputnik.by

По данным Национального банка, на 1 декабря в Беларуси из обращения изъято около 95% от суммы наличных денег и 54% от общего количества банкнот образца 2000 года.

Банкноты крупных номиналов, по информации главного банка страны, изъяты практически полностью, а вот банкнот мелких номиналов - 100, 500 и 1 тысяча рублей - изъято всего 30%.

Срок параллельного обращения новых и старых денежных знаков, напомним, истекает 31 декабря 2016 года.

До деноминации в стране ходило 600 млн купюр старого образца. Ранее в Нацбанке предполагали, что уже до октября денежные знаки старого образца практически выйдут из обращения.

Глава Нацбанка Павел Каллаур в беседе с журналистами 19 октября отмечал, что перед банками сейчас стоит задача обеспечить вывод из обращения банкнот мелкого номинала. «Результатом деноминации мы в целом удовлетворены. Что касается отдельных нюансов, то они бывают в любом процессе - не бывает все идеально гладко и чтобы все были удовлетворены», - отметил Каллаур.

В частности, продолжил он, сейчас основная задача для банковской системы в рамках деноминации - обеспечить более быстрый вывод из обращения банкнот мелкого номинала.

«Мы рекомендации банкам сделали и проводим соответствующую работу. Думаю, все то, что мы задумали сделать в рамках деноминации до конца года, мы сделаем», - сказал Каллаур.

Напомним, 1 июля в Беларуси деноминирована национальная валюта. Масштаб уменьшения составил 10 000. Это третья деноминация рубля в новейшей истории страны.

В главном банке страны воздерживаются от установления каких-то строгих сроков для полного вывода старых денег из обращения, напоминая, что так или иначе обменивать их можно будет в течение пяти лет. Вместе с тем полностью изъять все купюры вряд ли получится, какая-то часть мелких денег все равно останется на руках.

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