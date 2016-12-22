Впадать в транс и придумывать эпитеты. В Бресте состоялся концерт Shuma

Shuma - это электронный проект, в рамках которого сочетаются архаические напевы и различные стили современной электронной музыки. В прошлом году дебютный альбом группы Žnivo отхватил пять наград музыкальной премии experty.by, в том числе и «Альбом года». Не посетить их концерт в Бресте было бы преступлением, потому что коллектив делает интересную и самобытную музыку. Поклонники и просто любопытствующие собрались 9 декабря в Black City Bar.

На сцену Shuma вышли не сразу. Минут 50 публика разогревалась под электронные композиции. Участников коллектива также можно было заметить в толпе танцующих. Это показалось необычным, но приятным. Вот она, по-настоящему теплая дружеская атмосфера. Тем не менее хотелось не только посмотреть на прекрасных вокалисток, но и послушать их.

И вот, наконец, концерт начался. «Нам вельмі хацелася прыехаць. Мы перажывалі, што не прыйдуць людзі, але гатовы выступаць за квіткі і 50 грамаў каньяка. Поспех залежыць ад таго, якая публіка», - шутливо отметила вокалистка Руся.

Эпитеты, описывающие музыку Shuma, можно придумывать бесконечно. Она воздушная, волшебная и даже потусторонняя. Вокалистки, окутанные зеленым светом и дымом, будто вейлы, гипнотизировали зрителей. Публика постепенно впадала в транс. Композиции, которые звучали со сцены, собирались в одну нить - словно жемчужные нити на руках у Руси. А ведь мотивы, которые использует группа, не придуманы. Они собраны и записаны у бабушек в деревнях. Именно так может звучать Беларусь.

Отдельно хочется отметить звук на мероприятии. В последнее время некоторая разочарованность от концертов в брестских клубах, как бы хороши ни были выступающие, была связана со звуком. Музыка перемежалась с дребезжанием, звоном, скрипом, которые ее вряд ли украшали. В пятницу звук был на удивление неплох.

Ощущение оцепенения после концерта прошло не сразу. Все, что хотелось сделать, прийти домой и переслушать понравившиеся композиции. Пожалуй, Shuma - это не просто музыка, но и отдельный мир, с которым на концерте только слегка удалось соприкоснуться.