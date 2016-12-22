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Брестчан приглашают поучаствовать в новогодней выставке

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

Ваша новогодняя поделка тоже может стать экспонатом выставки

Ваша новогодняя поделка тоже может стать экспонатом выставки // Фото: home-ideas.ru

Областной краеведческий музей готовится к выставке, посвященной Новому году. На ней будут экспонироваться авторские работы: поделки, игрушки (новогодняя елка, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик и т. п.), выполненные в произвольной технике и из любого материала.

К участию приглашаются жители города над Бугом. Свои работы можно приносить по адресу г. Брест, ул. Карла Маркса, 60, сектор «Природа и экология» до 20 декабря 2016 года. Выставка будет работать с 23 декабря 2016 года по 20 января 2017-го.

Также брестчане могут принять участие в акции «Украсим новогоднюю елку вместе!», подарив музею старые елочные игрушки, украшения, новогодние маски и костюмы, открытки и фотографии. Телефон для справок (80162) 20-88-99.

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