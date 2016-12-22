В Бресте начинается Неделя казахстанского кино
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
В Бресте начинается Неделя казахстанского кино // Фото: www.kinobrest.by
Вниманию зрителей представят пять фильмов киноэпопеи «Путь лидера», а также ленты «Дорога к матери» и «Войско мын бала», которые будут демонстрироваться на русском языке. Показы состоятся в VIP-зале кинотеатра «Беларусь» с 12 по 18 декабря.
Открытие Недели казахстанского кино состоится в понедельник в 16.00 в малом зале кинотеатра «Беларусь». В мероприятии примут участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Беларуси Ергали Булегенова и консул Республики Казахстан в городе Бресте Азамата Аубекова.
Вниманию зрителей представят фильм «Так сложились звезды». Лента является завершающей частью киноэпопеи «Путь лидера», посвященной жизненному пути первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Начало кинопоказов 13 - 18 декабря - в 17.00.
Вход на мероприятие свободный. Билеты можно получить в кассе кинотеатра.
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Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте