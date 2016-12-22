Культура Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

В Бресте начинается Неделя казахстанского кино

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Служба информации «БГ»

В Бресте начинается Неделя казахстанского кино

В Бресте начинается Неделя казахстанского кино // Фото: www.kinobrest.by

Вниманию зрителей представят пять фильмов киноэпопеи «Путь лидера», а также ленты «Дорога к матери» и «Войско мын бала», которые будут демонстрироваться на русском языке. Показы состоятся в VIP-зале кинотеатра «Беларусь» с 12 по 18 декабря.

Открытие Недели казахстанского кино состоится в понедельник в 16.00 в малом зале кинотеатра «Беларусь». В мероприятии примут участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Беларуси Ергали Булегенова и консул Республики Казахстан в городе Бресте Азамата Аубекова.

Вниманию зрителей представят фильм «Так сложились звезды». Лента является завершающей частью киноэпопеи «Путь лидера», посвященной жизненному пути первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Начало кинопоказов 13 - 18 декабря - в 17.00.

Вход на мероприятие свободный. Билеты можно получить в кассе кинотеатра.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Культура"

Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото

Краеведческий музей приглашает в «Волшебную сказку»

Актерская компания «Напротив» представила «Необыкновенное Рождество»

Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле

Впадать в транс и придумывать эпитеты. В Бресте состоялся концерт Shuma

Брестчан приглашают поучаствовать в новогодней выставке

«Визитная карточка Берестейщины». Открылась выставка Леонида Соловьева

Проблема есть, и ее надо решать. В Бресте открылась выставка, посвященная беженцам

Монетный двор создал панно к юбилею Максима Богдановича

В усадьбе Рейтанов в Ляховичском районе создадут краеведческий музей

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня