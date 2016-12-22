«Визитная карточка Берестейщины». Открылась выставка Леонида Соловьева
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
Выставка «Лирические мелодии осени» приурочена к 80-летию Леонида Соловьева // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК
Экспозиция «Лирические мелодии осени», приуроченная к 80-летию художника, представлена в выставочном зале ООКЦ (ул. Советская, 54) 9 декабря.
Любимый жанр Леонида Соловьева - пейзаж. На многих картинах запечатлены узнаваемые уголки Брестчины: Троицкий костел в Волчине, Каменец, набережная в городе над Бугом и крепость. Несмотря на название «Лирические мелодии осени», встречаются на выставке работы, посвященные другим временам года. Но каждая картина действительно «звучит». Художнику удается передать и движение облаков, и шум реки, и шелест листьев.
«Основная работа - это пейзаж. Пейзаж без социального эпатажа, пейзаж без конъюнктуры, пейзаж без влияния работы под заказ и быстрей бы продать. Он пишет так, как он дышит, он пишет так, как он видит. И это главное и важнейшее из его достоинств», - отметил на вернисаже художник-график Лев Алимов.
Его коллега, художник-ювелир Николай Кузьмич назвал Леонида Соловьева визитной карточкой Берестейщины. «Столько энергии у человека, сколько сердца. Каждый холст написан энергией, это не просто какие-то заготовки. Человек работает и работал всю жизнь», - отметил он.
Сам юбиляр скромно поблагодарил всех, кто помогал ему при подготовке к выставке и пришел на вернисаж.
Выставка «Лирические мелодии осени» будет работать до 23 декабря.
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