Культура Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

«Визитная карточка Берестейщины». Открылась выставка Леонида Соловьева

№50 (730) 9 - 15 декабря 2016    Автор: Татьяна ГАПЕЕВА

Выставка «Лирические мелодии осени» приурочена к 80-летию Леонида Соловьева

Выставка «Лирические мелодии осени» приурочена к 80-летию Леонида Соловьева // Фото: Вадим ЯКУБЕНОК

Экспозиция «Лирические мелодии осени», приуроченная к 80-летию художника, представлена в выставочном зале ООКЦ (ул. Советская, 54) 9 декабря.

Любимый жанр Леонида Соловьева - пейзаж. На многих картинах запечатлены узнаваемые уголки Брестчины: Троицкий костел в Волчине, Каменец, набережная в городе над Бугом и крепость. Несмотря на название «Лирические мелодии осени», встречаются на выставке работы, посвященные другим временам года. Но каждая картина действительно «звучит». Художнику удается передать и движение облаков, и шум реки, и шелест листьев.

«Основная работа - это пейзаж. Пейзаж без социального эпатажа, пейзаж без конъюнктуры, пейзаж без влияния работы под заказ и быстрей бы продать. Он пишет так, как он дышит, он пишет так, как он видит. И это главное и важнейшее из его достоинств», - отметил на вернисаже художник-график Лев Алимов.

Его коллега, художник-ювелир Николай Кузьмич назвал Леонида Соловьева визитной карточкой Берестейщины. «Столько энергии у человека, сколько сердца. Каждый холст написан энергией, это не просто какие-то заготовки. Человек работает и работал всю жизнь», - отметил он.

Сам юбиляр скромно поблагодарил всех, кто помогал ему при подготовке к выставке и пришел на вернисаж.

Выставка «Лирические мелодии осени» будет работать до 23 декабря.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Культура"

Берестейский Дед Мороз объявил конкурс лучших фото

Краеведческий музей приглашает в «Волшебную сказку»

Актерская компания «Напротив» представила «Необыкновенное Рождество»

Брестский театр драмы рассказал о приключениях Буратино в новом спектакле

Впадать в транс и придумывать эпитеты. В Бресте состоялся концерт Shuma

Брестчан приглашают поучаствовать в новогодней выставке

В Бресте начинается Неделя казахстанского кино

Проблема есть, и ее надо решать. В Бресте открылась выставка, посвященная беженцам

Монетный двор создал панно к юбилею Максима Богдановича

В усадьбе Рейтанов в Ляховичском районе создадут краеведческий музей

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня