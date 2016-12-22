Проблема есть, и ее надо решать. В Бресте открылась выставка, посвященная беженцам

Выставка, которая разместилась в «Пространстве КХ» (ул. Халтурина, 2/1), родилась в результате коллаборации художников, кураторов и волонтеров правозащитного учреждения Human Constanta. На ней представлена серия портретов Александра Васюковича, которая показывает будни беженцев из Чечни в Бресте. Видео Максима Сарычева, записанное на вокзале, создано на стыке активизма и документалистики. Кураторы выставки Илона Дергач и Алексей Толстов включили в экспозицию работы Марины Напрушкиной из проекта «Библиотека беженца». Белорусская художница, которая ныне живет в Берлине, создала несколько тетрадей со скетчами и цитатами судебных процессов по заявлениям на получение убежища в Германии. На выставке в Бресте представлена тетрадь, которая относится к беженцу из Чечни.

Одним из важных объектов в экспозиции стало видео «Волга» Аслана Гайсумова. Художник основывался на собственных воспоминаниях о первой чеченской войне. В 2016 году работа победила в номинации «Новая генерация» на всероссийском конкурсе в области современного визуального искусства «Инновация».

Выставка будет работать до 22 декабря по графику: четверг, пятница - с 17.00 до 19.00, суббота, воскресенье - с 15.00 до 19.00.

Алексей Толстов, куратор выставки «Крепость Европы. Восточный бастион»:

- Гэтая выстава для мяне - адна з самых значных, якія я рабіў за апошнія гады ці, можа, нават ва ўсёй сваёй практыцы. Таму што яна нясе нейкі сацыяльны падтэкст. Гэта важна: сёння мастацтва можа не проста паказваць прыгожае. Яно можа выступаць як нейкі сродак для пераменаў у грамадстве, для ўзняцца пытанняў і, я спадзяюся, для рашэння праблем.

Мая праца тут таксама ёсць. Я зрабіў невялікі тэкст, які складаецца з цытат розных палітыкаў, грамадскіх асоб, прадстаўнікоў Чырвонага Крыжа, якія тычацца праблемы міграцыйнага крызісу.

Сумняваюся, што на выставе мы зможам падвесці нейкія вынікі. Гэта праблема, якую цяжка вырашыць мастацкімі сродкамі. Калі я ўпершыню прыехаў у Берасце ўлетку і пабачыў сітуацыю на вакзале, мне падалося, што лепш з гэтым штосьці зрабіць. Пускаць на самацёк не вельмі прыгожа. Ёсць людзі, якім патрэбна дапамога. Я спадзяюся, што выстава будзе прыступачкай да вырашэння праблемы, якая ёсць.

Мы звярталіся да мясцовых мастакоў з прапановай прыняць удзел у выставе. На жаль, ніхто не адгукнуўся. Можа, мы кепска звярталіся. Добра, што ёсць мастак з Чачні, таму што калі б толькі беларускія мастакі гаварылі пра чачэнскую праблему, было б не зусім карэктна. Канешне, было б добра пабачыць удзельнікаў з Берасця, але, на жаль, не атрымалася.

Сітуацыя неадназначная, і стаўленне да яе неадназначнае. Але, я думаю, якія б ні былі погляды, важна дамаўляцца. Можа, камусьці нешта не падабаецца, камусьці падабаецца. Але чым хутчэй гэтая праблема будзе вырашана, тым лепш будзе ўсім.

Алексей Козлюк, координатор правозащитной миссии Human Constanta:

- Мы подумали, что вопрос беженцев в Беларуси - это вопрос не только юридических механизмов, но и вопрос отношения к ним людей. Поэтому мы хотели поговорить о проблеме несколькими языками. Один - язык сухих документов. Второй - яркий, образный язык журналистских текстов, язык людей искусства.

На выставке вы не найдете готовых ответов. Скорее, каждое произведение - это вопрос. И ответ на него, думаю, можно найти только в диалоге. Мы хотели создать пространство для диалога, поговорить, кто эти люди, что их ведет.

Я уверен, что в Бресте есть художники, которым эта тема интересна. Но мы нашли других художников. Эта тема неисчерпаема. Сейчас за счет нескольких работ все аспекты ситуации поднять невозможно. Было бы здорово, если бы появлялись альтернативные высказывания на других площадках и это связалось в интересный разговор, полезный для общества. Потому что в отсутствие диалога появляются стереотипы, страхи, недопонимание. И, как правило, распространяется плохое.

Сейчас ситуация и развивается, и остается на месте одновременно. С одной стороны, количество людей, которым удается подать заявление на убежище, остается примерно одним и тем же, это 10 - 15 человек в день. С другой, мы сейчас видим изменение отношения к людям. Оно стало лучше, в том числе из-за присутствия внешних наблюдателей. Каждый случай грубого обращения на границе всплывает и потом развивается в жалобы, в судебные дела в Польше. Поэтому отношение стало более корректным.

Но у людей появилось отчаяние. Тех, кому следовало бы попасть в Польшу и получить убежище, намного больше, чем возможно сейчас. Брест - достаточно дорогой город, по крайней мере, для беженцев. Людям приходится уезжать, когда деньги заканчиваются. Некоторые остаются жить на вокзале. У них просто заканчиваются деньги, и они прячутся, потому что не могут ни уехать, ни остаться легально. Сейчас на вокзале три семьи, но это число постоянно меняется.

Я думаю, что корень стереотипов о беженцах - в отсутствии диалога. Понятно, что нельзя всех равнять под одну гребенку. Есть люди, которые негативно относятся. Но бывают и позитивные ситуации. Мы знаем о детях, которых берут к себе на проживание брестские семьи. Знаем, что некоторые семьи бесплатно живут у брестчан. Но негатив быстрее распространяется. Что касается того, наживаются ли люди на проблеме или нет. Бывает, что для меня, как для человека, который приехал из Минска, квартира стоит в пять раз дешевле, чем для чеченской семьи.

В чем мы точно не испытываем проблем, так это в том, чтобы собрать теплые вещи. Сейчас помогают очень много людей из Минска, Варшавы - они собирают вещи и пробуют передать их через Тересполь в Брест. Было бы здорово видеть больше местных инициатив. Мы же говорим не только о благотворительности в чистом виде. Люди, когда видят хорошее отношение, сами по-другому относятся к местным жителям. Если же они видят негатив, то сами становятся как ежи. Поэтому я за то, чтобы был диалог.