Монетный двор создал панно к юбилею Максима Богдановича
№50 (730) 9 - 15 декабря 2016 Автор: Татьяна ГАПЕЕВА
«Брестский монетный двор» создал панно к 125-летию со дня рождения Максима Богдановича // Фото: Татьяна ГАПЕЕВА
9 декабря исполняется 125 лет со дня рождения белорусского классика. Панно, приуроченное к этой дате, а также второе - посвященное 100-летию написания стихотворения «Погоня», создала ремесленная мастерская «Брестский монетный двор».
Панно содержит две монеты из состаренного алюминия. На одной из них отчеканена надпись «Максім Багдановіч. 125 гадоў. 1851 - 2016», на второй - рыцарь на коне. Всадник с воздетым мечом и щитом изображался на знаменитой «Погоне». Берестейское воеводство в качестве герба использовало серебряную «Погоню» в червленом щите, латы и сбруя рыцаря были голубыми.
Монеты разместились на декоративной ленте, которую можно проассоциировать со слуцкими поясами, о которых также писал белорусский поэт. В нижней части панно цитата из стихотворения «Погоня».
На втором юбилейном панно тоже разместились две монеты: с гербом и надписью «Максім Багдановіч. 100 гадоў вершу ПАГОНЯ. 1916 - 2016».
Изделия планируют передать в музеи поэта, которые находятся в Минске, Гродно и Ярославле.
«Максим Богданович сформулировал национальную идею. Все-таки мы тот же народ, который жил во времена ВКЛ, - отметил ремесленник Игорь Михальчук. - Сегодня государство вправе выбирать новые символы. Но мы уважаем историю».
Брестский монетный двор недавно отметил 350-летие. Тут чеканили первую монету Беларуси - медный солид. В народе ее прозвали боратинкой - по имени арендатора монетного двора, итальянца по происхождению, Тита Ливия Боратини.
Решение выпустить новые монеты приняли потому, что к 1658 году экономика Речи Посполитой находилась в тяжелом состоянии, у правительства имелся огромный долг перед литовским войском. На аверсе солида размещался портрет короля польского и великого князя литовского Яна II Казимира, на реверсе - «Погоня».
В 1665-1666 годах отчеканили миллиард (по другой версии - 2 млрд) боратинок. По словам Игоря Михальчука, их и сейчас можно найти в каждом огороде. В обороте монеты были около 100 лет.
Несколько лет назад Брестский монетный двор решили реконструировать. Монетчики XXI века чеканят реплики боратинок, а также создают различные памятные медали. Панно с первой монетой Беларуси вошло в каталог Государственного подарочного фонда представительской сувенирной продукции.
КСТАТИ. К 125-летию со дня рождения Максима Богдановича игроки БГК имени Мешкова, представляющие разные страны, прочли на белорусском языке одно из наиболее известных стихотворений Богдановича «Зорка Венера».
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