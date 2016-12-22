В усадьбе Рейтанов в Ляховичском районе создадут краеведческий музей

Реставрировать объект, который является памятником историко-культурного наследия 2-й категории, предлагается по программе «Польша – Беларусь - Украина» на 2014 - 2020 годы, сообщает БелТА. Партнерами Ляховичского райисполкома в этом проекте выступают представители польской гмины Пухачув. Чтобы реализовать задуманное, нужно подготовить пакет документов и до декабря отправить его на рассмотрение в Европейскую комиссию.

Если проект будет одобрен, в первую очередь в усадьбе Рейтанов восстановят дом и каплицу. Родовая усыпальница сохранит свое культовое предназначение. Двухэтажный деревянный дом с мансардой будет реконструирован, там намереваются создать районный краеведческий музей. Его экспозиция отразит разные периоды истории района и его традиции.