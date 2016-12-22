Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества
№50 (626) 12 - 18 декабря 2014 Автор: Виктория САЧЕНКО
Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества // Фото: из архива Брестской таможни
В результате проведенных Брестской таможней во взаимодействии с УКГБ по области оперативных мероприятий, которые направлены на пресечение ввоза в Беларусь ограниченных и запрещенных к перемещению товаров, у контрабандистов было изъято 330 кг гашиша.
Крупную партию задержали 9 декабря в республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Восточный». Товар везли из Польши на территорию Таможенного союза в ж/д вагоне.
Согласно товаросопроводительным документам, в вагоне перевозилась гранитная брусчатка. Однако при проведении таможенного досмотра железнодорожного грузового вагона в нем было обнаружено 330 кг гашиша, упакованного в 521 брикет.
По факту выявления крупной партии наркотического вещества возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, сообщили «БГ» в пресс-группе Брестской таможни.
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