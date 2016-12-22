Проиcшествия Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества

№50 (626) 12 - 18 декабря 2014    Автор: Виктория САЧЕНКО

Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества

Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества // Фото: из архива Брестской таможни

В результате проведенных Брестской таможней во взаимодействии с УКГБ по области оперативных мероприятий, которые направлены на пресечение ввоза в Беларусь ограниченных и запрещенных к перемещению товаров, у контрабандистов было изъято 330 кг гашиша.

Крупную партию задержали 9 декабря в республиканском пункте таможенного оформления «Брест-Восточный». Товар везли из Польши на территорию Таможенного союза в ж/д вагоне.

Согласно товаросопроводительным документам, в вагоне перевозилась гранитная брусчатка. Однако при проведении таможенного досмотра железнодорожного грузового вагона в нем было обнаружено 330 кг гашиша, упакованного в 521 брикет.

По факту выявления крупной партии наркотического вещества возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, сообщили «БГ» в пресс-группе Брестской таможни.

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Проиcшествия"

В Бресте подростка избили и порезали ножом из-за футбольных предпочтений

Жена порезала мужа во время семейной ссоры

В Бресте умер ребенок, избитый своей пьяной матерью

Осужденный на 12 лет за разбой и покушение на убийство солдат признан вменяемым

За организацию незаконной миграции брестчанин поплатился тремя годами свободы

Брестчанка купила дорогие конфеты, но насладиться ими помешало то, что одна из них оказалась с «мясом»

К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом

Брестчанин под действием спиртного и токсических веществ искал сексуальных утех, а получил лишение свободы

Двое брестчан жестко поплатились за содействие в незаконном пересечении границы

В Бресте расследуется несостоявшееся заказное убийство

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня