«Элитные» хитросплетения. Завершился третий тур Elite League

Каждый новый тур Elite League интересен по-своему. Вот и 3-й по счету не стал исключением и завязал в группах новые узлы интриг.

В квартетах А и В все игры завершились вничью. «Гефест» разошелся миром с «Нивой» (2:2), которая сохранила за собой первую строчку в группе. На голы Германа Филимонова и Петра Бутрима «газовики» ответили дублем Владимира Пышкова. Поединок между «Канталь-Союзом» и «Погонью» также не выявил победителя - боевая ничья 3:3.

«Нива» - «Гефест»

«Рома» с «Волгой» по разу огорчили друг друга. На гол Андрея Малашика в начале второй половины «Рома» ответила точным ударом Сергея Вабищевича на 37-й минуте. В игре между «БПК-Лагуна» и «Элсатом» также зафиксирована безголевая ничья.

«Рома» - «Волга»

В группе С продолжает «рулить» «Джофре», разобравшийся с «БПН-Задратой» (4:1). Вновь в составе «салатовых» отличился Игорь Бриштель, который с 6 голами возглавляет список бомбардиров. «Алвитолия» не выстояла под натиском «Сахарного завода» (1:5).

«Алвитолия» - «Сахарный завод»

Упорными выдались поединки в квартете D, где «Брестводстрой» одержал волевую победу над «Савушкиным продуктом» (2:1). На последней минуте первого тайма Дмитрий Струневский вывел «молочников» вперед, но во второй половине динамовец Максим Чиж сначала сравнял счет, а затем Владимир Шевчук принес победу своей команде. В другой игре группы игроки «VTA-Ковердяки» в упорнейшей борьбе добыли минимальную победу над потерявшим ход Amstel’ом (1:0) и вклинились в борьбу за выход в плей-офф. Единственный мяч на счету Ильи Кондратенко.

«Меркурий» одолел своего обидчика по четвертьфиналу прошлого сезона ковельский «Шанс-Авто» (4:3) и благодаря этой победе возглавил группу Е. Тремя забитыми мячами в составе «таможенников» отметился Роман Кручинин. А хет-трик Андрея Злотника помог пружанскому «Zenitу-ПМК-21» переиграть «Сенаторс-Клише» (3:0) и подтянуться к лидерам группы. Для «сенаторов» это поражение стало третьим кряду, что усугубило их положение.

«Меркурий» - «Шанс-Авто»

В последнем по списку, но не по значимости квартете F продолжает лидировать «Брестжилстрой», несмотря на весомое поражение от «железнодорожников» (4:7). В другой игре «Мясокомбинат», сломив сопротивление «Южного-Дорожника» (3:1), сумел сравняться по очкам со «строителями».

«БПН-Задрата» - «ДЖОФРЕ»

Положение команд после 3-го тура:

Группа А: ФК «Нива» - 7 очков, «Гефест» - 5, «Канталь-Союз» - 2, PKS «Pogon» - 1.

Группа В: «Рома» - 5, «БПК-Лагуна» - 4, ФК «Волга» - 4, «Элсат» - 2.

Группа С: «Джофре» - 9, «Сахарный завод» - 6, «БПН-Задрата» - 1, «Алвитолия» - 1.

Группа D: «Брестводстрой» - 7, Amstel - 4, «Савушкин продукт» - 3, «VTA-Ковердяки» - 3.

Группа Е: «Меркурий» - 7, «Шанс-Авто» (Ковель) - 6, «Zenit-ПМК-21» - 4, «Сенаторс-Клише» - 0.

Группа F: «Брестжилстрой» - 6, «Мясокомбинат» - 6, «Южный-Дорожник» - 3, «Локомотив» - 3.

Расписание 4-го тура Elite League (11 декабря)

Игровой зал:

«Шанс-Авто» - «Zenit-ПМК-21» (17.15)

«VTA-Ковердяки» - «Брестводстрой» (18.00)

«Локомотив» - «Мясокомбинат» (18.45)

«Брестжилстрой» - «Южный-Дорожник» (19.30)

Amstel - «Савушкин продукт» (20.15)

«Меркурий» - «Сенаторс-Клише» (21.00)

Тренировочный зал:

«БПН-Задрата» - «Сахарный завод» (17.15)

«Канталь-Союз» - ФК «Нива» (18.00)

«Рома» - «Элсат» (18.45)

ФК «Волга» - «БПК-Лагуна» (19.30)

«Джофре» - «Алвитолия» (20.15)

PKS «Pogon» - «Гефест» (21.00)