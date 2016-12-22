«Прибужье» - бронзовый призер Кубка Беларуси по волейболу

Волейболистки из города над Бугом, к сожалению, не смогли пробиться в финал и повторить свой успех двух предыдущих лет. В субботу в полуфинале они не сумели навязать борьбу девушкам из гродненского «Коммунальника-ГрГУ» и уступили 0:3 (18:25, 18:25, 15:25).

В другом полуфинале успех праздновала столичная «Минчанка», обыгравшая с таким же счетом барановичский «Атлант» - 3:0 (25:7, 25:23, 25:20).

Именно с «Атлантом» девушки из «Прибужья» боролись за 3-е место. Уступив в упорной борьбе первый сет (21:25), во втором подопечные Натальи Мелянюк создали комфортное преимущество и довели его до победы - 25:17. В двух последующих партиях брестчанки хорошо подавали, а девушки из Барановичей неуверенно принимали. Как результат - хозяйки площадки одержали верх с одинаковым счетом - 25:18.

Обладателем Кубка стали волейболистки «Минчанки», обыгравшие в финале «Коммунальник-ГрГУ» - 3:0 (25:16, 25:10, 25:22). Последний раз «Минчанка» становилась обладателем Кубка Беларуси в 2007-м. А два предыдущих года подряд Кубком Беларуси владели волейболистки «Прибужья».