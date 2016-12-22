В Бресте с 30 ноября по 4 декабря пройдет Международный турнир по водному поло

В Бресте с 30 ноября по 4 декабря пройдет Международный турнир по водному поло // Фото: www.belta.by

Международный турнир, который пройдет с 30 ноября по 4 декабря во Дворце водных видов спорта, посвящен памяти тренера Р.А. Босака.

Участие в турнире примут команды из Беларуси (Бреста, Минска, Витебска и Гомеля), России (Москвы), Молдовы (Кишинева) и Украины (Львова и Харькова). Судья соревнований - А.Г. Кирпич, главный секретарь - Ю.В. Кирпич. Программа соревнований: 1 декабря - 09.00; 2 декабря - 12.00; 3 декабря - 12.00; 4 декабря - 09.00. Вход свободный.

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