В Бресте с 30 ноября по 4 декабря пройдет Международный турнир по водному поло
№49 (729) 2 - 8 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
В Бресте с 30 ноября по 4 декабря пройдет Международный турнир по водному поло // Фото: www.belta.by
Международный турнир, который пройдет с 30 ноября по 4 декабря во Дворце водных видов спорта, посвящен памяти тренера Р.А. Босака.
Участие в турнире примут команды из Беларуси (Бреста, Минска, Витебска и Гомеля), России (Москвы), Молдовы (Кишинева) и Украины (Львова и Харькова). Судья соревнований - А.Г. Кирпич, главный секретарь - Ю.В. Кирпич.
Программа соревнований: 1 декабря - 09.00; 2 декабря - 12.00; 3 декабря - 12.00; 4 декабря - 09.00. Вход свободный.
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