«Прибужье» дома проиграло «Минчанке», а «Западный Буг» на выезде уступил БАТЭ-БГУ
№49 (729) 2 - 8 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
«Прибужье» дома проиграло «Минчанке», а «Западный Буг» на выезде уступил БАТЭ-БГУ // Фото: волейбол www.prosport.km.ua
Брестские волейбольные дружины в минувшие выходные не смогли разжиться зачетными баллами в очередных турах чемпионата страны.
Подопечные Натальи Мелянюк принимали в родных стенах столичную «Минчанку» и в первый игровой день (26 ноября) сумели дать бой более мастеровитым соперницам, хоть и уступили по партиям - 0:3 (19:25, 22:25, 24:26).
Во второй день первый сет стал определяющим для «Прибужья». После того как брестчанки сумели сравнять счет (23:23), уступая 17:22, им чуть-чуть не повезло в концовке, и успех праздновали столичные волейболистки - 24:26. В оставшихся двух партиях у волейболисток «Прибужья» совсем пропал прием, чем и воспользовались гостьи, разгромив нашу команду - 9:25 и 11:25.
«Западный Буг», проводивший тур на выезде в Борисове, не сумел зацепиться за очки в поединках с местным БАТЭ-БГУ, проиграв в субботу 3:1 (25:19, 25:13, 17:25, 25:16) и в воскресенье 3:0 (25:14, 25:18, 25:18).
БГК на домашней арене уступил «Вардару»
«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру
Второй год кряду юные белорусские волейболистки стали чемпионками EEVZA
После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League
Второй тур чемпионата Беларуси по футзалу пройдет 23 - 25 декабря в Бресте
Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте
ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»
«Прибужье» на домашней площадке обыграло могилевский «Коммунальник»
В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте