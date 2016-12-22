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«Прибужье» дома проиграло «Минчанке», а «Западный Буг» на выезде уступил БАТЭ-БГУ

№49 (729) 2 - 8 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

«Прибужье» дома проиграло «Минчанке», а «Западный Буг» на выезде уступил БАТЭ-БГУ

«Прибужье» дома проиграло «Минчанке», а «Западный Буг» на выезде уступил БАТЭ-БГУ // Фото: волейбол www.prosport.km.ua

Брестские волейбольные дружины в минувшие выходные не смогли разжиться зачетными баллами в очередных турах чемпионата страны.

Подопечные Натальи Мелянюк принимали в родных стенах столичную «Минчанку» и в первый игровой день (26 ноября) сумели дать бой более мастеровитым соперницам, хоть и уступили по партиям - 0:3 (19:25, 22:25, 24:26).

Во второй день первый сет стал определяющим для «Прибужья». После того как брестчанки сумели сравнять счет (23:23), уступая 17:22, им чуть-чуть не повезло в концовке, и успех праздновали столичные волейболистки - 24:26. В оставшихся двух партиях у волейболисток «Прибужья» совсем пропал прием, чем и воспользовались гостьи, разгромив нашу команду - 9:25 и 11:25.

«Западный Буг», проводивший тур на выезде в Борисове, не сумел зацепиться за очки в поединках с местным БАТЭ-БГУ, проиграв в субботу 3:1 (25:19, 25:13, 17:25, 25:16) и в воскресенье 3:0 (25:14, 25:18, 25:18).

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