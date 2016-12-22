Во втором туре Elite League не было легких побед и крупных разгромов
№49 (729) 2 - 8 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Во втором туре Elite League не было легких побед // Фото: amatar.info
Борьба во всех встречах тура шла до последних секунд. Выделяется разве что крупная виктория каменецкой «Нивы» над подопечными Владимира Люкевича, но и она из разряда трудовых.
В группе А футболистам «Канталь-Союза», несмотря на фантастическую игру в воротах Федора Копытича, чуть-чуть не хватило, чтобы одолеть укомплектованный аматаровскими бойцами «Гефест» (4:4). «Газовики» весь матч были в роли догоняющих и, если бы не шестой фол за считанные секунды до конца матча, могли бы остаться ни с чем.
В другом матче вторую сухую победу отпраздновала «Нива», обыграв 4:0 забуксовавшую на старте турнира «Погонь». Первый тайм закончился безголевой ничьей, а во втором два быстрых гола с интервалом в две минуты от Василия Игнатовского и Александра Холода, по сути, сделали результат. После этой победы «Нива» единолично возглавила группу.
Интересная интрига начинает закручиваться в группе В, где все команды имеют зачетные баллы в своем активе. «Рома» благодаря дублю Александра Матюхевича испытала вкус победы над «Лагуной» (2:0) и пока занимает первую строчку в группе. Победой разжилась и «Волга», «перестреляв» в боевом поединке «Элсат» (5:3).
Квартет С грозится пройти под диктовку «Джофре», который во втором туре одержал верх над «Сахарным заводом» (6:4). В другой игре группы «БПН-Задрата» разошлась миром с «Алвитолией» (2:2).
С аналогичным счетом закончилась игра и в группе D, где «раскатавшие» ничью Amstel и «Брестводстрой» продолжают возглавлять группу.
Ковердякский VTA потерпел второе поражение, на этот раз от «молочников» (0:2). Вадим Цимбалист на 9-й минуте вывел «Савушкин продукт» вперед, а в самой концовке второй половины мяч еще раз влетел в ворота VTA, на сей раз пустые.
Шесть очков после двух туров в активе у ковельского «Шанса-Авто», который возглавляет группу Е. Лишь пропустив от украинских гостей три мяча, игроки «Сенаторс-Клише» начали отыгрываться. Дважды им это удалось, но на большее не хватило (3:2). Пружанский «Zenit-ПМК-21» растерял два мяча перевеса над «Меркурием», добытые в первом тайме, сыграв в итоге с «таможенниками» вничью (3:3).
В группе F волевые победы с одинаковым счетом одержали команды «Брестжилстрой» и «Южный-Дорожник» над «Мясокомбинатом» и «Локомотивом» соответственно. «Строители», пропустив от Ивана Назарука на 26-й минуте, сумели отыграться спустя неполных 10 минут благодаря голу Вадима Кучинского. В концовке игры победу своей команде принес точный удар Сергея Шомана. Во второй паре группы «южане», оказавшись в роли догоняющих, на экваторе второй половины сумели переломить ход встречи. Сначала Юрий Козич с передачи Сергея Годуна сделал счет ничейным, а на предпоследней минуте Андрей Кинах принес первую викторию новичкам «Элитки».
Расписание матчей 3-го тура:
Группа А: «Канталь-Союз» - PKS «Pogon»; «Гефест» - ФК «Нива».
Группа В: «БПК-Лагуна» - «Элсат»; «Рома» - ФК «Волга».
Группа С: «Алвитолия» - «Сахарный завод» (Жабинка); «БПН-Задрата» - «Джофре».
Группа D: «VTA-Ковердяки» - Amstel; «Савушкин продукт» - «Брестводстрой».
Группа Е: «Шанс-Авто» (Ковель, Украина) - «Меркурий»; «Сенаторс-Клише» - «Zenit ПМК-21» (Пружаны).
Группа F: «Южный-Дорожник» - «Мясокомбинат»; «Локомотив» - «Брестжилстрой».
Фото: amatar.info
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