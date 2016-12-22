БГК и «Целе» вновь сыграли вничью
№49 (729) 2 - 8 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
БГК и «Целе» вновь сыграли вничью // Фото: www.bgk-meshkova.com
Выездная игра БГК против словенского «Целе», как и в Бресте, не выявила победителя - 36:36 (18:17).
Поединок, проходивший 27 ноября в рамках очередного тура Лиги чемпионов, свел брестскую дружину с командой, с которой мешковцы встречались в Бресте восемь дней назад. Та игра тоже закончилась нервной ничьей, правда, менее результативной - 29:29.
Как и в Бресте, в ответном поединке весомую роль в итоговый счет внесло судейство, которое явно было не в нашу пользу. Игра шла практически мяч в мяч, на хороших скоростях, с попеременным преимуществом команд.
В концовке второй половины брестские гандболисты благодаря успешным действиям в «рамке» Ивана Пешича добились разницы в счете «+4». Однако удержать заработанный перевес мешковцы не смогли. Концовка снова получилась смазанной. Мало того, БГК и вовсе мог проиграть словенскому клубу. Но наши ребята проявили завидный характер и сумели вырвать ничью на
последних секундах встречи.
В составе БГК имени Мешкова мячи забрасывали Остроушко - 8, Стойкович - 6 (1), Тюменцев и Криштопанс - по 5, Джамали - 4, Вукич - 3, Бабичев, Рутенко, Юринок, Никуленков и Шилович - по 1.
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