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«Динамо - Брест» финишировало в чемпионате Беларуси по футболу на восьмом месте

№49 (729) 2 - 8 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Момент игры «Динамо - Брест» - «Витебск»

Момент игры «Динамо - Брест» - «Витебск» // Фото: dynamo-brest.by

Обыграв в заключительном матче сезона «Витебск», брестское «Динамо» обошло «Городею» и финишировало восьмым. Это лучший результат команды из города над Бугом за последние годы. Северяне так и остались шестыми в итоговой таблице.

С приходом в команду зарубежных инвесторов перед началом второго тура «Динамо» преобразилось. Накупив игроков, брестская дружина ставила перед собой амбициозные задачи и по ходу турнира продемонстрировала качественный футбол, выдав блестящую серию без поражений. Но после поединка со столичными одноклубниками, который динамовцы, ведя в счете, проиграли 1:2, «динамо-машина» начала глохнуть. А серия невнятных игр в концовке чемпионата поставила крест на достижении высокой цели.

За пару дней до игры с «Витебском» стало официально известно, что для Сергея Ковальчука она станет прощальной в должности главного тренера брестчан. После завершения сезона он перейдет на должность спортивного директора клуба и совсем скоро отправится на стажировку за границу.

Момент игры «Динамо - Брест» - «Витебск»

Момент игры «Динамо - Брест» - «Витебск»

Наверняка брестским футболистам хотелось порадовать в последнем туре и своего главного тренера, и своих преданных болельщиков. Игру динамовцы сделали на исходе получаса первого тайма. Сначала Алексей Гаврилович помог отличиться Дмитрию Герману, который записал в свой актив наряду с девятью результативными передачами и четвертый гол в чемпионате. Через 15 минут Павел Седько удвоил преимущество хозяев.

После перерыва брестчане продолжили атаковать, но отличиться смогли лишь на исходе дополнительного времени. Третью капитуляцию Дмитрия Гущенко оформил Вадим Побудей, порадовав болельщиков красивым счетом на табло - 3:0.

После матча Сергей Ковальчук отметил: «Обыграли очень хорошую команду, которая достойна своего места в таблице. Конечно, было тяжело найти мотивацию на эту игру, но я благодарен за сезон всем футболистам. Да, кому-то доверял больше, кому-то меньше, но каждый внес свою лепту в общий результат.

Главный тренер «Динамо - Брест» Сергей Ковальчук

Главный тренер «Динамо - Брест» Сергей Ковальчук

Год начинался для нас очень тяжело, собрали команду по крупицам, и получилось так, что сезон прошел в несколько этапов. Еще раз спасибо всем за отношение. Не всегда получалось, но я ни разу не видел равнодушных людей. Жизнь на этом не заканчивается. Спасибо всем, кто нас поддерживал все эти годы, нашим болельщикам, которые, на мой взгляд, являются не одними из лучших, а лучшими в Беларуси».

 

Итоговая таблица 25-го чемпионата Беларуси по футболу

 

Команда

И

В

Н

П

М

О

1.

БАТЭ (Борисов)

30

22

4

4

73-25

70

2.

Шахтер (Солигорск)

30

17

8

5

46-20

59

3.

Динамо (Минск)

30

15

10

5

46-28

55

4.

ФК Минск

30

15

8

7

49-24

53

5.

Торпедо-БелАЗ (Жодино)

30

13

9

8

47-33

48

6.

ФК Витебск

30

12

6

12

30-26

42

7.

Ислочь (Минский р-н)

30

11

8

11

33-39

41

8.

Динамо - Брест

30

11

7

12

38-38

40

9.

ФК «Городея»

30

8

14

8

36-39

38

10.

Славия (Мозырь)

30

9

8

13

33-49

35

11.

Крумкачы (Минск)

30

9

6

15

24-39

33

12.

ФК «Слуцк»

30

6

12

12

22-34

30

13.

Нафтан (Новополоцк)

30

7

8

15

25-46

29

14.

Неман (Гродно)

30

7

8

15

21-36

29

15.

Белшина (Бобруйск)

30

5

10

15

34-45

25

16.

Гранит (Микашевичи)

30

5

10

15

20-56

25
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