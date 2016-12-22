Брестская городская поликлиника №2 улучшает доступность медицинских услуг жителям микрорайона Граевка

С 1 декабря изменено место приема пациентов Брестской городской поликлиники №2, живущих на Граевке. Теперь врачи-терапевты принимают жителей этого района не на ул. Белова, 2, а на ул. Красногвардейской, 31. В ближайшее время там планируется открыть полноценный филиал поликлиники.

На Граевку перенесены терапевтические участки №№6, 7, 12, 13, 16, а также частично участки №3 (пер. Брестских Дивизий, д. 8, 12, 14, 16, 16а, 17) и №15 (ул. Красногвардейская (кроме домов 2 и 6а), Гурова, Лизы Чайкиной, Шишкина, пер. Граничный). Прием ведется в двухэтажном здании на Красногвардейской, где раньше располагался филиал детской поликлиники.

«Это сделано для улучшения доступности медицинских услуг жителям Граевки, в частности пожилых пациентов. Чтобы людям, которые живут в этом районе, не приходилось ездить на общественном транспорте с пересадками в центр», - пояснила «БГ» главный врач УЗ «Брестская городская поликлиника №2» Ирина Чернякова.

По словам главврача, пока на Красногвардейской открыт только терапевтический прием. В течение месяца планируется «заполнить» здание и другими медицинскими услугами, а также организовать оптимальный режим работы филиала. По графику в определенные дни сюда будут выезжать специалисты, будут работать лаборатория, отделение функциональной диагностики и др.

В ближайшие недели у пациентов с Граевки могут возникнуть некоторые неудобства, связанные с переездом. Однако трудности эти временные. Планируется, что уже с нового года филиал на Граевке откроется официально и заработает в полном объеме.