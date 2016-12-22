Как не заболеть трихинеллезом: советы специалиста

Пораженное трихинеллами мясо по цвету, запаху, вкусу и внешнему виду не отличается от обычного // Фото: polismed.ru

Трихинеллез - паразитарная болезнь человека и животных, вызываемая трихинеллами - личинками круглого гельминта (глиста). Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов (сырого фарша, сыровяленых домашней колбасы, шашлыков, жареного мяса и других), зараженных личинками трихинелл.

Каждый год с наступлением холодов регистрируются групповые заболевания трихинеллезом. Это связано с началом забоя домашних свиней и открытием охоты на диких животных (кабана, барсука, лисицу и т. д.).

Трихинеллы обычно встречаются в мясе или сале с прожилками. Пораженное трихинеллами мясо по цвету, запаху, вкусу и внешнему виду не отличается от обычного. Ни засолка, ни копчение, ни обработка в микроволновой печи, ни даже замораживание не убивают всех трихинелл.

При попадании в организм личинки трихинеллы высвобождаются из капсулы и проникают в слизистую оболочку тонкой кишки, где созревают и размножаются, воспроизводя огромное число новых личинок, которые разносятся по всему организму. Поселяются личинки в мышцах, которые хорошо снабжаются кровью: мышцы языка, жевательные, межреберные, диафрагмы, рук и ног. Со временем личинки покрываются капсулой и могут сохраняться в таком виде годами.

Болезнь проявляется, когда трихинеллы начинают продуцировать новых личинок. Больного мучают головная боль, тошнота, рвота, понос с примесью крови. К концу второй недели появляются отеки: начинаясь в области лица и шеи, они «разливаются» по всему телу. Нарастает мышечная боль, которая впоследствии может привести к обездвиженности больного.

Когда мясо не так сильно заражено личинками трихинелл, картина болезни иная. В первые дни человек чувствует легкое недомогание, может быть расстройство кишечника, которое вскоре проходит. Зато через 2-3 недели развиваются симптомы заболевания: резко поднимается температура, отекают лицо, шея, «ломает» все тело - болят мышцы рук, ног. Человек, который и думать забыл о сале, съеденном 3 недели назад, начинает лечиться от ОРЗ, но облегчения не наступает.

Чтобы не заболеть трихинеллезом, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности.

Не следует:

• выращивать домашних свиней на беспривязном содержании и скармливать им отходы охотничьего промысла;

• выбрасывать на улицу, дворы, огороды и другие места, доступные для свиней, собак, кошек, крыс и мышей, отходы после убоя животных;

• покупать мясо и мясопродукты у неизвестных лиц вне установленных точек торговли;

• пытаться проварить или прожарить заведомо зараженное мясо.

Необходимо:

• периодически истреблять грызунов на подворьях, в помещениях содержания сельскохозяйственных животных;

• очищать окрестности от бродячих собак и кошек, которые, растаскивая отходы и павших животных, способствуют распространению трихинеллеза.

Основным и обязательным мероприятием по предупреждению трихинеллеза у людей является послеубойная трихинеллоскопическая экспертиза туш свиней, кабанов и других животных, являющихся объектами охотничьего промысла. В Бресте экспертиза проводится по следующим адресам:

- ул. Карбышева, 25, УП «Брестский рынок»;

- пр-т Машерова, 17, рынок «Центрум» ОАО «Брестский ЦУМ»;

- ул. Калинина, 27, диагностическое учреждение «Брестская областная ветеринарная лаборатория»;

- ул. Белорусская, 68/4У, Брестская районная ветеринарная станция.

На селе организовать доставку исследуемого мяса в ветеринарное диагностическое учреждение вам помогут ветеринарные врачи животноводческих хозяйств.

Помните! Пораженная трихинеллами мясная туша подлежит уничтожению!

В целях предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания трихинеллезом запрещается распространять среди населения РБ и употреблять в пищу мясо свиней, кабанов других плотоядных и всеядных животных, являющихся объектами охоты без предварительной ветеринарно-санитарной экспертизы. Невыполнение указанного документа влечет к административной ответственности в виде наложения штрафа.

Выполняя перечисленные меры предосторожности, вы оградите не только себя, но и других от заболевания трихинеллезом.