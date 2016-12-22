В Бресте санитарно-эпидемиологические службы провели акцию «Безвозмездное донорство начинается с меня!»

За 11 месяцев текущего года в области зарегистрировано 49 076 кроводач, из которых были безвозмездными всего 3 131 (6,4%). В 2015-м в донорстве участвовали 11 898 человек, которые сдали кровь 53 537 раз.

Санитарно-эпидемиологическая служба области, поддержав инициативу Министерства здравоохранения, организовала акцию по безвозмездному донорству. 1 декабря ею совместно с зональным центром гигиены и эпидемиологии была проведена сдача крови.

В ней наряду с рядовыми сотрудниками приняли участие главный санитарный врач области Елена Ильяшева, заместитель председателя облисполкома Олег Величко, начальник управления здравоохранения Виктор Михаловский. В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии с соблюдением всех требований санэпидрежима они сдали кровь первыми.

В прошлом году в донорстве участвовали 11 898 тыс. жителей Брестчины, которые сдали кровь 53 537раз. За 11 месяцев текущего зарегистрировано 49 076 случаев сдачи крови, из которых безвозмездными были всего 2 486 (5,1%) кроводач и 645 (1,3%) плазмодач.

Сегодня во многих странах мира запасы крови обеспечиваются безвозмездными добровольцами. Достигнутые оптимальные объемы заготовки донорской крови в нашей области позволяет практически полностью обеспечить потребности лечебно-профилактических учреждений региона в компонентах крови и поддерживать необходимые запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

На территории области находятся 4 станции переливания крови : в Бресте, Барановичах, Ганцевичах и Пинске. В Березе, Дрогичине, Ивацевичах, Кобрине, Пружанах, Столине функционируют отделения переливания крови. Также в области есть 25 кабинетов переливания крови в учреждениях здравоохранения.

За сдачу крови и на питание одному донору крови выделяется 78,53 рубля, донору плазмы - 109,95 рубля. В 2015 году в области расходы на донорство составили 19 439,8 деноминированных рублей, что составило 58,7% от общего финансирования службы крови. Безвозмездное донорство позволило бы сэкономленные бюджетные средства направить на закупку необходимого оборудования и оказание стационарной медицинской помощи.

«Кто постарше, те помнят, что ранее, как служба в армии была почетным долгом, так и донорство, - напомнил зампред облисполкома Олег Величко. - Молодые здоровые люди гордились тем, что они сдают кровь. Как врач скажу вам, что это очень важное дело. Лучше своими поступками доказывать, что мы чего-то стоим и сопереживаем людям, оказавшимся в тяжелой, неординарной ситуации».

Участники акции выразили надежду, что она будет иметь свое продолжение. Ведь безвозмездная дача крови - самый ценный подарок, который может получить человек, нуждающийся в определенных компонентах крови.