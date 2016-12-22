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В Бресте санитарно-эпидемиологические службы провели акцию «Безвозмездное донорство начинается с меня!»

№49 (729) 2 - 8 декабря 2016    Автор: Алла ВЕРСТОВА

В Бресте санитарно-эпидемиологические службы провели акцию «Безвозмездное донорство начинается с меня!»

В Бресте санитарно-эпидемиологические службы провели акцию «Безвозмездное донорство начинается с меня!» // Фото: Алла ВЕРСТОВА

За 11 месяцев текущего года в области зарегистрировано 49 076 кроводач, из которых были безвозмездными всего 3 131 (6,4%). В 2015-м в донорстве участвовали 11 898 человек, которые сдали кровь 53 537 раз.

Санитарно-эпидемиологическая служба области, поддержав инициативу Министерства здравоохранения, организовала акцию по безвозмездному донорству. 1 декабря ею совместно с зональным центром гигиены и эпидемиологии была проведена сдача крови.

В ней наряду с рядовыми сотрудниками приняли участие главный санитарный врач области Елена Ильяшева, заместитель председателя облисполкома Олег Величко, начальник управления здравоохранения Виктор Михаловский. В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии с соблюдением всех требований санэпидрежима они сдали кровь первыми.

В прошлом году в донорстве участвовали 11 898 тыс. жителей Брестчины, которые сдали кровь 53 537раз. За 11 месяцев текущего зарегистрировано 49 076 случаев сдачи крови, из которых безвозмездными были всего 2 486 (5,1%) кроводач и 645 (1,3%) плазмодач.

Сегодня во многих странах мира запасы крови обеспечиваются безвозмездными добровольцами. Достигнутые оптимальные объемы заготовки донорской крови в нашей области позволяет практически полностью обеспечить потребности лечебно-профилактических учреждений региона в компонентах крови и поддерживать необходимые запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

На территории области находятся 4 станции переливания крови : в Бресте, Барановичах, Ганцевичах и Пинске. В Березе, Дрогичине, Ивацевичах, Кобрине, Пружанах, Столине функционируют отделения переливания крови. Также в области есть 25 кабинетов переливания крови в учреждениях здравоохранения.

За сдачу крови и на питание одному донору крови выделяется 78,53 рубля, донору плазмы - 109,95 рубля. В 2015 году в области расходы на донорство составили 19 439,8 деноминированных рублей, что составило 58,7% от общего финансирования службы крови. Безвозмездное донорство позволило бы сэкономленные бюджетные средства направить на закупку необходимого оборудования и оказание стационарной медицинской помощи.

«Кто постарше, те помнят, что ранее, как служба в армии была почетным долгом, так и донорство, - напомнил зампред облисполкома Олег Величко. - Молодые здоровые люди гордились тем, что они сдают кровь. Как врач скажу вам, что это очень важное дело. Лучше своими поступками доказывать, что мы чего-то стоим и сопереживаем людям, оказавшимся в тяжелой, неординарной ситуации».

Участники акции выразили надежду, что она будет иметь свое продолжение. Ведь безвозмездная дача крови - самый ценный подарок, который может получить человек, нуждающийся в определенных компонентах крови.

Первыми безвозмездно сдали кровь (слева направо) главный санитарный врач области Елена Ильяшева, заместитель председателя облисполкома Олег Величко, начальник управления здравоохранения Виктор Михаловский

Первыми безвозмездно сдали кровь (слева направо) главный санитарный врач области Елена Ильяшева, заместитель председателя облисполкома Олег Величко, начальник управления здравоохранения Виктор Михаловский

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