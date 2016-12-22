Одному из санаториев Брестчины присвоена высшая аттестационная категория
№49 (729) 2 - 8 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Одному из санаториев Брестчины присвоена высшая аттестационная категория // Фото: sanruzh.by
По итогам государственной аттестации высшую аттестационную категорию получил санаторий «Ружанский». Такой статус здравницам Беларуси присваивался впервые.
Санаторий «Ружанский» находится на территории Пружанского района в хвойном массиве Ружанской пущи на берегу озера Паперня. Специализируется на заболеваниях эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, пищеварения, женских половых органов, опорно-двигательного аппарата.
В нашей области 8 санаториев, но столь высокую оценку получил лишь один. Высшая категория присвоена 16 белорусским санаториям, сообщает belta.by. Из них 6 находятся в Минской области, 2 - в Гродненской и по одному - в Витебской и Гомельской. Такой же статус обрели и пять здравниц Управления делами президента, которые находятся в Сочи, Туапсе, Мисхоре, Юрмале, Друскининкае.
В Беларуси 114 санаторно-курортных организаций на 28,9 тыс. мест и 212 оздоровительных организаций на 37,3 тыс. мест. Высшая аттестационная категория у санаториев «Ружанский», «Лесное», «Приднепровский», «Радон», «Озерный», «Боровое», «Юность», «Рассвет-Любань», «Сосны», «Приозерный» и «Криница».
Обязательная государственная аттестация здравниц проводится один раз в пять лет. В нынешнем году были введены новые критерии госаттестации, изменилась и балльная шкала оценки.
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