Одному из санаториев Брестчины присвоена высшая аттестационная категория

Санаторий «Ружанский» находится на территории Пружанского района в хвойном массиве Ружанской пущи на берегу озера Паперня. Специализируется на заболеваниях эндокринной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, пищеварения, женских половых органов, опорно-двигательного аппарата.

В нашей области 8 санаториев, но столь высокую оценку получил лишь один. Высшая категория присвоена 16 белорусским санаториям, сообщает belta.by. Из них 6 находятся в Минской области, 2 - в Гродненской и по одному - в Витебской и Гомельской. Такой же статус обрели и пять здравниц Управления делами президента, которые находятся в Сочи, Туапсе, Мисхоре, Юрмале, Друскининкае.

В Беларуси 114 санаторно-курортных организаций на 28,9 тыс. мест и 212 оздоровительных организаций на 37,3 тыс. мест. Высшая аттестационная категория у санаториев «Ружанский», «Лесное», «Приднепровский», «Радон», «Озерный», «Боровое», «Юность», «Рассвет-Любань», «Сосны», «Приозерный» и «Криница».

Обязательная государственная аттестация здравниц проводится один раз в пять лет. В нынешнем году были введены новые критерии госаттестации, изменилась и балльная шкала оценки.