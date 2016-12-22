За год количество предпринимателей в Бресте уменьшилось почти на 5%
№49 (729) 2 - 8 декабря 2016 Автор: Людмила СЕЛЕХ
За год количество предпринимателей в Бресте уменьшилось почти на 5% // Фото: euroradio.fm
По данным на 1 ноября в налоговых органах состояли на учете 10 611 индивидуальных предпринимателей Бреста, сообщил «БГ» начальник управления налогообложения физических лиц ИМНС по Брестской области Игорь Рудаков.
В Московском районе на указанную дату числились 7 167 предпринимателей, что на 244 меньше, чем на начало ноября прошлого года. В Ленинском районе количество учетных ИП равнялось 3 444, что на 269 меньше, чем в 2015 году. Таким образом, за год численность ИП в областном центре уменьшилась на 519 человек, или 4,9%.
Как сообщает пресс-служба областной ИМНС, на 1 декабря в налоговых инспекциях Брестчины на учете состояли 32 756 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом их количество уменьшилось на 1 361 человека (или на 4%).
За январь - ноябрь текущего года ИП Брестчины уплатили в бюджет 49,4 млн деноминированных рублей.
Валютная выручка Беларуси продолжает снижаться
Россия в этом году обделит Беларусь на 6 млн тонн нефти
Областной бюджет сформирован с профицитом
Валовой внешний долг Беларуси достиг 78,9% от ВВП
Внутренний долг Беларуси за газ составил около 300 млн долларов
С начала года ВВП Беларуси снизился на 2,7%
Страны Балтии отказываются от российской электрики
Даходы беларусаў упалі на 7,3%
В Беларуси дорожают услуги ЖКХ
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте