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За год количество предпринимателей в Бресте уменьшилось почти на 5%

№49 (729) 2 - 8 декабря 2016    Автор: Людмила СЕЛЕХ

За год количество предпринимателей в Бресте уменьшилось почти на 5%

За год количество предпринимателей в Бресте уменьшилось почти на 5% // Фото: euroradio.fm

По данным на 1 ноября в налоговых органах состояли на учете 10 611 индивидуальных предпринимателей Бреста, сообщил «БГ» начальник управления налогообложения физических лиц ИМНС по Брестской области Игорь Рудаков.

В Московском районе на указанную дату числились 7 167 предпринимателей, что на 244 меньше, чем на начало ноября прошлого года. В Ленинском районе количество учетных ИП равнялось 3 444, что на 269 меньше, чем в 2015 году. Таким образом, за год численность ИП в областном центре уменьшилась на 519 человек, или 4,9%.

Как сообщает пресс-служба областной ИМНС, на 1 декабря в налоговых инспекциях Брестчины на учете состояли 32 756 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом их количество уменьшилось на 1 361 человека (или на 4%).

За январь - ноябрь текущего года ИП Брестчины уплатили в бюджет 49,4 млн деноминированных рублей.

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