Почему иностранные инвесторы не хотят приходить в нашу страну

Привлекать иностранные инвестиции в страну необходимо. Но сделать это тяжело, потому что инвесторы не уверены в том, что государство не будет вмешиваться в дела предприятия.

Почему иностранные инвестиции необходимы, можно сформулировать достаточно кратко, сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. «Во-первых, это необходимость денег, которых не хватает внутри нашей сжимающейся экономики, - пояснил он. - Во-вторых, это необходимость привлечения новых, передовых производственных и управленческих технологий». Низкий спрос на отечественную продукцию, а также низкую технологическую и управленческую эффективность уже признают даже власти. Иностранные инвестиции могли бы способствовать решению этих проблем. Но инвесторы к нам не идут.

«Любую страну, в которую неохотно идут инвестиции, можно описать как страну с низкой инвестиционной привлекательностью. С плохим инвестиционным климатом», - отметил Вадим Иосуб.

Одной из причин этого является существующая долгие годы макроэкономическая нестабильность. Традиционно у нас была высокая инфляция, которая периодами превращалась в гиперинфляцию. Зарабатывать в такой ситуации почти невозможно.

Кроме того, в инвестиционный климат входит ряд юридических и правовых вопросов, вопросов защиты прав инвестора.

«Инвестор должен быть уверен, что его инвестиции не будут конфискованы государством. Даже если исходить из того, что конфликтный вопрос с государством - это рабочий момент, инвестор предпочтет страну с реально независимым судом. Там можно будет в случае каких-то проблем с государством искать правду в суде. И суд независимо от государства сможет вынести решение в пользу инвестора. В Беларуси таких прецедентов почти не было», - пояснил Вадим Иосуб.

Инвестиционный климат формирует безусловное право инвестора самостоятельно решать, что и как производить, в каких объемах, кому продавать, увеличивать или сокращать в связи с экономический конъюнктурой число занятых.

«У нас в зависимости от того, о какой сфере хозяйства идет речь, государственные органы управления могут диктовать частникам эти вопросы. Кроме того, государство прямо вмешивается в ценообразование», - добавил собеседник «БГ».

«Еще одна «любовь» нашего государства - это навешивание на предприятие различных социальных обременений. Крупному предприятию могут предложить взять под шефство какой-то колхоз, могут попросить денег на очередную ледовую арену и так далее», - отметил Иосуб.

По его мнению, это приобретает вид двойного налогооблажения. Предприятие обязано не только платить налоги, которыми государство не может распорядиться так, чтобы хватало на социальные нужды, но и должно взять над кем-то шефство.

Помимо этого, инвестору сложно вывести заработанные деньги за пределы страны. «У нас власти очень не любят, когда деньги выводятся из страны. В частности, даются сигналы: вам дали заработать деньги, так тратьте их здесь. Органы финансового контроля какой-то вывод честно заработанной прибыли рассматривают чуть ли не как финансовое преступление», - сказал Вадим Иосуб.

С учетом этих проблем, по мнению собеседника «БГ», ничего удивительного в том, что иностранные инвесторы почти не приходят в нашу страну, нет. И если эти проблемы не решить кардинальным образом, ситуация не изменится.

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