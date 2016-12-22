Ярослав Романчук: «Главная причина плачевного состояния машиностроения - руки, в которых оно оказалось»

Рассчитывать только на себя, напрягаться и давать результат. Такую установку дал Александр Лукашенко «некрасным» белорусским директорам и верхушке своей вертикали, дабы подвигнуть на исправление ситуации в машиностроении. А она, похоже, совсем аховая, коль даже прозвучал призыв «настроиться на военный лад».

Только за 2014-2015 годы предприятия машиностроения потеряли половину объема выпускаемой продукции, в том числе почти 25% за 2015 год. При сложившейся низкой базе прошлого года промышленный потенциал отрасли за январь - октябрь 2016 года восполнен всего на 3%, сообщает официальный сайт президента.

«Если мы и дальше будем развивать производство в таком режиме и темпах, то для выхода на уровень 2013 года понадобятся, как вы понимаете, десятки лет. Такие темпы недопустимы. Ситуацию надо кардинальным образом исправлять», - отметил Александр Лукашенко 24 ноября в ходе совещания по проблемам отечественного машиностроения.

При этом он заявил, что готов на своем уровне решать стратегические вопросы развития отрасли, принимать необходимые решения, но подчеркнул, что решать возникающие проблемы в первую очередь должны директора и руководители ведомств.

«Рассчитывать надо только на себя. Проблем наворочено в мире столько, что дай бог каждому разобраться. И тот, кто первым начнет вылезать из этих проблем, тот и останется жив. Кто будет плестись в хвосте, тому помогут утонуть. Слава богу, что мы не воюем. Это наше счастье. Но надо с точки зрения экономики настроиться на военный лад. Я бы не давил и не настаивал, если бы мы этого не могли сделать. Но я вижу огромные резервы», - обрисовал свое видение ситуации президент.

В стране, по его словам, «нет красных директоров и олигархов». И напрягаться и давать результат должны все.

Свое выступление он закончил традиционным обещанием тщательно проанализировать итоги работы должностных лиц. Кроме того, прозвучало: «…Положительных результатов не наблюдаем. И за это кто-то должен ответить».

Уж и не счесть, сколько подобных совещаний мы видели, «грозных» обещаний проконтролировать и в случае чего жесточайше наказать слышали за последние 20 лет. Оттого на них уже давно никто никак не реагирует. А потому воз, как говорится, и ныне там. Хотя нет, если раньше он хоть и со скрипом, но все же как-то двигался вперед, то сейчас со всей очевидностью сползает под гору, то есть движется в обратном направлении.

Сегодня экономика Беларуси находится в состоянии рецессии. Падение ВВП наблюдается уже на протяжении 21 периода подряд. По итогам октября минус составил 2,8%. И это в сравнении с прошлогодним минусом.

Минусует практически все: от промпроизводства (минус 1,7% в январе - сентябре 2016 года в сравнении с тем же периодом 2015-го) до розничного товарооборота (минус 3,5% в сопоставимых ценах к уровню января - октября 2015 года). Так что нет ничего удивительного, что машиностроение в том же тренде.

«Главная причина того, что белорусское машиностроение сегодня находится в столь плачевном состоянии, - это те руки, в которых оно оказалось. Это руки красных директоров, промышленных баронов, людей, которые распоряжаются чужим, зарабатывают на потоках, а не на том, чтобы предприятие прибыльно работало», - прокомментировал ситуацию давно знакомый читателям «БГ» экономист Ярослав Романчук.

По его словам, именно номенклатурное хозяйство погубило отечественное машиностроение. А последние годы показали, что деградация этой отрасли и промышленности в целом набирает обороты.

«Это не то, что последние два-три года что-то случилось и вдруг прекрасно работающая машина дала сбой. Это просто накопление шлаков и ошибок дошло до такого предела, что скрывать это стало уже невозможно», - отметил эксперт.

Не видит он и перспектив развития отечественного машиностроения. Свой пессимизм по этому поводу Романчук объясняет тем, что Лукашенко вспомнил про «военный лад».

«Он сказал, что экономика Беларуси находится на военном положении, нужно управлять по-военному, значит, опять централизованно, опять по приказам. Это ставит крест на надеждах директоров и любых грамотных управленцев», - считает эксперт «БГ».

Это лишает их всякой мотивации. Потому что все прекрасно понимают, что любые креативные решения и действия инициативных людей могут быть интерпретированы и повернуты против них же самих, как это было уже неоднократно. А поскольку никто не хочет из-за этого оказаться в тюрьме, все стараются придерживаться шаблона, работать по указанию сверху, без каких-либо фантазий и риска.

«А в ситуации, когда на рынке высокая конкуренция, риск является частью успешного бизнеса, - подчеркнул Ярослав Романчук. - А еще, чтобы быть успешным в современном мире, важно не просто произвести, а произвести и продать произведенное. Без второй части первая - опасное омертвление капитала».

И именно последнее мы наблюдаем в Беларуси на протяжении многих лет, причем не только в машиностроении. А еще мы видим, что от всяческих бесконечных совещаний нет никакого толку. А посему делаем вывод, что ключ к решению проблемы явно не в этом.