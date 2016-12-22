Брестские кофейни присоединились к белорусскому буккроссингу проекта MOVABOX

Теперь книги отечественных авторов можно взять почитать в кофейнях «Сонет» (ул. Советская, 110) и Paragraph (ул. Карбышева, 38).

В Минске социально-культурный проект velcom в поддержку белорусской литературы стартовал с середины ноября. Брестские кофейни присоединились к нему на прошлой неделе. Также боксы для буккроссинга, в которых располагаются книги с произведениями белорусских авторов, установлены в кофейнях Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева и Мозыря.

Буккроссинг - это общественное движение, которое представляет собой обмен книгами между незнакомыми людьми. Каждый его участник может оставить книгу, которой хочет поделиться, в специально обозначенном месте и вместо нее взять любую другую.

На полках белорусского буккроссинга можно найти романы Людмилы Рублевской из цикла о приключениях Прантиша Вырвича - «Авантюры студиозуса Вырвича» и «Авантюры драгуна Прантиша Вырвича», роман Юрия Станкевича «Северный ветер для спелых плодов», сборник литературных эссе Андрея Федоренко «Сечка», коллекцию литературных зарисовок от Адама Глобуса под названием «Портреты».

Книги современных авторов для белорусскоязычного буккроссинга представлены компанией velcom и общественно-культурной компанией «Будзьма беларусамі!». Для тех, кто хочет улучшить свой уровень владения белорусским языком или взяться за его изучение с самого начала, организаторы добавили в список книг учебник «20 крокаў да беларускай мовы» от бесплатных курсов белорусского языка «Мова нанова». Рядом с книгами читатели найдут также литературно-художественную периодику, в частности журнал «Дзеяслоў».