Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих // Фото: Дарья ПРОКАЗА

«Я знаю половину песен Вакарчука на память!» - с восторгом сказала девушка Анна, стоя прямо перед сценой, куда вот-вот выйдут ее любимые исполнители - украинская рок-группа «Океан Эльзы». Мировой тур коллектива стартовал в минувшую субботу в Бресте. На концерт в Ледовом собралось более 4 000 зрителей.

«Океан Эльзы» уже не первый раз выступает в городе над Бугом, неизменно собирая полные залы фанатов. 3 декабря тысячи поклонников еще с пяти вечера начали собираться у входа в брестский Ледовый дворец. Больше часа потребовалось на то, чтобы желающие попасть на концерт после соответствующего досмотра смогли пройти в зал. На входе зрители покупали сувениры с символикой «ОЭ», а некоторые пришли с собственными атрибутами: вышиванками, венками и флагами.

«Мы приехали из Люблина на концерт, - признались девушки в фойе Ледового. - Мы сами украинки, но в Брест из Польши было ехать намного ближе на «Океан Эльзы». Будем всю ночь потом по городу гулять до обратного поезда».

Заполнившим до отказа зал фанатам пришлось ждать любимую группу больше часа: свои коррективы в ее график внесла зимняя погода. Несмотря на долгое ожидание, публика встретила вышедших музыкантов взрывом аплодисментов. Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, извинившись за опоздание, пообещал: «Мы отработаем». И они отработали. По максимуму.

«Я уже второй раз на концерте «Океана Эльзы», - поделилась брестчанка Нианила. - Он поет о том, что находит отклик у меня в душе, говорит о том, что мне очень близко. Я люблю все его песни, но просто в восторге от «Відпусти».

«Я не часто хожу на концерты, но эта группа мне очень нравится, - перекрикивая музыку, сказал фанат «Океана Эльзы» Женя. - Уже третий раз на их концерте в Бресте. Вакарчук умеет работать с публикой, и это просто невероятно. У нас тоже есть белорусские хорошие группы: «Би2», «Без билета». Они могут поднимать национальный дух белорусов так же, как «ОЭ» - украинцев».

Зрители танцевали и пели вместе с любимой группой. В этот вечер звучали как старые песни - «Без бою», «Зелені очі», «І я на небі», так и композиции из нового альбома «Без меж» - «Мить», «Не твоя війна».

«Это чудесно, что я могу говорить на украинском, вы - на белорусском и мы будем друг друга понимать», - сказал Святослав Вакарчук со сцены.

Попрощался с Брестом украинский коллектив песней «Обійми», исполненной на бис.

Мировой тур «Океана Эльзы» продлится два года. Группа выступит в Австралии, Канаде, Америке и Европе. Финальный концерт пройдет в Лондоне.

Пока же «Океан Эльзы» продолжает выступать в Беларуси. 9 и 10 декабря концерты пройдут в Витебске и Минске соответственно.

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