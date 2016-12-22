Путешествие с «БГ». Зачем ехать в Барановичи?

Барановичи - очень молодой город. Его история ведет отсчет с 1871 года, когда началось движение по участку железной дороги Смоленск - Брест-Литовск // Фото: Татьяна ГАПЕЕВА

Барановичи - восьмой по площади и восьмой по численности населения белорусский город. Он очень молодой: его история ведет отсчет с 1871 года, когда началось движение по участку железной дороги Смоленск - Брест-Литовск. Но, несмотря на юный возраст, Барановичам есть чем похвастаться. Корреспонденты «БГ» узнали, зачем ехать в Барановичи.

Посмотреть на мозаику по эскизам Васнецова

Старейший действующий православный храм в Барановичах - собор Покрова Пресвятой Богородицы. Его строительство велось в 1924 - 1931 гг. Украшен храм мозаикой по эскизам Виктора Васнецова, Николая Бруни, Николая Кошелева.

Первоначально ее создали для варшавского собора Александра Невского. Но после обретения Польшей независимости в 1918 году разгорелась дискуссия, что делать с православным храмом, который воспринимался как символ российской оккупации. На решение разрушить храм повлияла советско-польская война. Но православным жителям разрешили снять мозаики, забрать иконостасы и прочее церковное имущество, которое впоследствии передали в Западную Беларусь.

Из мозаики варшавского собора, выполненной по эскизам Васнецова, в Барановичах есть только один фрагмент. На нем изображены Богоматерь с сыном. Мозаика размещена вверху горного места в алтаре.

Фронтоны храма украшают две мозаики - «Христос с донатором» по эскизу Николая Кошелева и «Собор архистратига Михаила» по эскизу Николая Бруни.

Мозаика по эскизам Виктора Васнецова находится в соборе Покрова Пресвятой Богородицы

Фронтоны храма украшают две мозаики - «Христос с донатором» по эскизу Николая Кошелева и «Собор архистратига Михаила» по эскизу Николая Бруни

Попробовать сосиску в лодочке

Жители Барановичей отмечают, что у них есть блюдо, которое можно назвать символом города. Это лодочки. По внешнему виду они напоминают хот-дог, только сосиска или курица помещаются на дрожжевую булочку, похожую на лодочку. Отсюда и название. По воспоминаниям барановичанки, с которой беседовали корреспонденты «БГ», продаваться лодочки начали еще в 1990-е. Но, кажется, спрос на них есть до сих пор. В середине дня у мини-кафе стояла небольшая очередь.

Прогуляться по бульвару Штоккерау

В Барановичах есть два бульвара, названных в честь городов-побратимов - финляндского Хейнола и австрийского Штоккерау. Последний показался нам симпатичным даже в туманную погоду. На бульваре установлены памятный знак в честь города-побратима и две беседки. На входе со стороны улицы Советской стоит здание, украшенное лепниной. Красивое, но заброшенное.

Рядом с бульваром располагается парк, где тоже можно побродить при наличии свободного времени. Правда, особенно ухоженным он не кажется. Пока корреспонденты «БГ» делали фотографии, к нам подошел местный житель. «И когда парк уже сделают?» - вздохнул он.

Бульвар Штоккерау назван в честь города-побратима Барановичей, который находится в Австрии

Изучить вывески магазинов и кафе

В отличие от Бреста в Барановичах сохранилось много кафе и магазинов с оригинальными названиями. Молочный бар «Осьминожка», ресторан «Папараць-кветка», магазины «Советский», «Ковш изобилия у Валентины», «У Валерона». Это вам не однотипные «евроопты». Оценивать качество предоставляемых услуг мы не беремся, но сами названия вызывают улыбку.

Взглянуть на городские фонтаны

Фонтаны в Барановичах необычные и интересные. У здания водоканала находится фонтан-глобус. На улице Советской - «Лира». Встречаться горожане любят у фонтана на площади Ленина, который носит название «Каменный цветок».

Вид на площадь Ленина. У фонтана «Каменный цветок» (слева) жители Барановичей любят назначать встречи

Сфотографироваться с воробьем

В Барановичах, как и в городе над Бугом, много скульптурных композиций. Но преимуществом по сравнению с Брестом, на наш взгляд, является то, что они находятся не на одной улице. Можно играть в своеобразный квест: искать, где находится статуя фотограф, где - сантехник, где - лошадь. Рядом с фонтаном «Каменный цветок» у кинотеатра «Октябрь», на уже упоминаемом нами бульваре Хейнола, притаился воробей. Птичка «поселилась» в городе в 2003 году неслучайно. Этот год в Беларуси был объявлен годом воробья домашнего. Как и многие скульптуры, она обросла поверьями. Считается, что потереть клювик бронзового воробья - к деньгам.

Также можно посетить: музей истории железнодорожной техники, деревянный костел Воздвижения Святого Креста (строительство окончено в 1924 году), музей-усадьбу Адама Мицкевича в деревне Заосье, которая находится в 25 км от города.

Барановичи производят приятное впечатление. Хотя по сравнению с Брестом второй город области кажется менее ухоженным. Жители даже то ли в шутку, то ли всерьез говорят, что не очень любят город над Бугом. Ведь до 1954 года Барановичи были областным центром. Но Барановичскую область ликвидировали, а ее территорию включили в Брестскую. Кто знает, как бы преобразился город, если бы история сложилась иначе.