В Бресте подростка избили и порезали ножом из-за футбольных предпочтений

Группа молодых людей 7 декабря около 19.40 на одной из автобусных остановок города избила и нанесла несколько ножевых ранений 17-летнему брестчанину.

Вечером возле остановки к пострадавшему подошла группа из семи подростков в возрасте от 15 до 19 лет. Все они местные жители. Самый старший из них работает грузчиком, остальные - учащиеся школ и профессионально-технических учебных заведений города.

«Компания поинтересовалась футбольными предпочтениями одиноко стоявшего парня, который ожидал транспорт. Узнав, что тот является футбольным фанатом, предложили пройти за остановку для «разговора». Там его сначала избивали кулаками и ногами, после чего нанесли удары ножом», - сообщила «БГ» официальный представитель управления СК по Брестской области Марина Дранькова.

Потерпевшего с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали. Все подозреваемые задержаны сотрудниками милиции, в настоящее время с ними работают следователи.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК РБ.

Проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе принадлежность задержанных к неформальным объединениям.