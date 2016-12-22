В Бресте жена порезала мужа во время семейной ссоры // Фото: fedpress.ru

Вечером 6 декабря в Московский РОВД Бреста поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен неработающий 27-летний мужчина с колото-резаной раной. Выяснилось, что ее нанесла супруга.

Мужчина пришел домой 6 декабря около 21.00 в состоянии алкогольного опьянения. Между молодыми супругами разгорелся скандал. В ходе конфликта в квартире, где они проживали, 22-летняя женщина нанесла своему мужу удар ножом.

Пострадавшему диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки с повреждением печени, малого сальника, поджелудочной железы. Его супруга находится в отпуске по уходу за ребенком. Они проживают совместно.

Женщина ранее не задерживалась. Нож изъят. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело, сообщили «БГ» в УВД Брестского облисполкома.

Жизни пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает. Он находится в больнице. Молодая мама с годовалым ребенком дома.