Проиcшествия Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Жена порезала мужа во время семейной ссоры

№49 (625) 5 - 11 декабря 2014    Автор: Виктория САЧЕНКО

В Бресте жена порезала мужа во время семейной ссоры

В Бресте жена порезала мужа во время семейной ссоры // Фото: fedpress.ru

Вечером 6 декабря в Московский РОВД Бреста поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен неработающий 27-летний мужчина с колото-резаной раной. Выяснилось, что ее нанесла супруга.

Мужчина пришел домой 6 декабря около 21.00 в состоянии алкогольного опьянения. Между молодыми супругами разгорелся скандал. В ходе конфликта в квартире, где они проживали, 22-летняя женщина нанесла своему мужу удар ножом.

Пострадавшему диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки с повреждением печени, малого сальника, поджелудочной железы. Его супруга находится в отпуске по уходу за ребенком. Они проживают совместно.

Женщина ранее не задерживалась. Нож изъят. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело, сообщили «БГ» в УВД Брестского облисполкома.

Жизни пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает. Он находится в больнице. Молодая мама с годовалым ребенком дома. 

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Проиcшествия"

Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества

В Бресте подростка избили и порезали ножом из-за футбольных предпочтений

В Бресте умер ребенок, избитый своей пьяной матерью

Осужденный на 12 лет за разбой и покушение на убийство солдат признан вменяемым

За организацию незаконной миграции брестчанин поплатился тремя годами свободы

Брестчанка купила дорогие конфеты, но насладиться ими помешало то, что одна из них оказалась с «мясом»

К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом

Брестчанин под действием спиртного и токсических веществ искал сексуальных утех, а получил лишение свободы

Двое брестчан жестко поплатились за содействие в незаконном пересечении границы

В Бресте расследуется несостоявшееся заказное убийство

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня