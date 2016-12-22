Жена порезала мужа во время семейной ссоры
№49 (625) 5 - 11 декабря 2014 Автор: Виктория САЧЕНКО
В Бресте жена порезала мужа во время семейной ссоры // Фото: fedpress.ru
Вечером 6 декабря в Московский РОВД Бреста поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен неработающий 27-летний мужчина с колото-резаной раной. Выяснилось, что ее нанесла супруга.
Мужчина пришел домой 6 декабря около 21.00 в состоянии алкогольного опьянения. Между молодыми супругами разгорелся скандал. В ходе конфликта в квартире, где они проживали, 22-летняя женщина нанесла своему мужу удар ножом.
Пострадавшему диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки с повреждением печени, малого сальника, поджелудочной железы. Его супруга находится в отпуске по уходу за ребенком. Они проживают совместно.
Женщина ранее не задерживалась. Нож изъят. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело, сообщили «БГ» в УВД Брестского облисполкома.
Жизни пострадавшего в настоящий момент ничего не угрожает. Он находится в больнице. Молодая мама с годовалым ребенком дома.
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