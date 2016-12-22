В Бресте умер ребенок, избитый своей пьяной матерью
№49 (625) 5 - 11 декабря 2014 Автор: Служба информаци «БГ»
Пятимесячный малыш, избитый своей 20-летней матерью, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь почти шесть суток.
У избитого пьяной матерью ребенка врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб, отек и гематому головного мозга с кровоизлиянием, а также перелом плеча, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений.
«Ребенок умер 27 ноября в медицинском учреждении. Мать малыша задержана, водворена в ИВС (изолятор временного содержания). Сейчас готовятся материалы для предъявления ей обвинения. Расследование продолжается», – рассказала «БГ» официальный представитель управления СК по Брестской области Марина Дранькова.
Напомним, ребенка доставили из дома в больницу 22 ноября. Скорую вызвал его отец. Около четырех утра он вернулся с работы, увидел, что с ребенком плохо, и позвонил по номеру 103.
Позже выяснилось, что малыша избила его выпившая мать, которая оставалась с ним, пока муж был на работе. «Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, мать ребенка подтвердила противоправность своих действий в отношении заведомо малолетнего лица. При проведении проверки показаний на месте она даже продемонстрировала, каким образом ребенку были причинены телесные повреждения», - сообщили в СК.
20-летняя мать умершего ребенка имеет базовое образование. Она дважды, в 2011 и 2013 годах, привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков, ранее не судима.
Брестские таможенники задержали крупную партию опасного наркотического вещества
В Бресте подростка избили и порезали ножом из-за футбольных предпочтений
Жена порезала мужа во время семейной ссоры
Осужденный на 12 лет за разбой и покушение на убийство солдат признан вменяемым
За организацию незаконной миграции брестчанин поплатился тремя годами свободы
Брестчанка купила дорогие конфеты, но насладиться ими помешало то, что одна из них оказалась с «мясом»
К семи годам колонии приговорили прапорщика, устроившего стрельбу в войсковой части под Брестом
Брестчанин под действием спиртного и токсических веществ искал сексуальных утех, а получил лишение свободы
Двое брестчан жестко поплатились за содействие в незаконном пересечении границы
Курсы валют
Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще
|Курсы валют
|22.12.16
|23.12.16
|EUR
|1 Евро
|2,0372
|2,0356
|USD
|1 Доллар США
|1,9577
|1,9496
|RUB
|100 Российских рублей
|3,2040
|3,2015
|подробнее
Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте