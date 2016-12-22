В Бресте умер ребенок, избитый своей пьяной матерью

Пятимесячный малыш, избитый своей 20-летней матерью , скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь почти шесть суток.

У избитого пьяной матерью ребенка врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб, отек и гематому головного мозга с кровоизлиянием, а также перелом плеча, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений.

«Ребенок умер 27 ноября в медицинском учреждении. Мать малыша задержана, водворена в ИВС (изолятор временного содержания). Сейчас готовятся материалы для предъявления ей обвинения. Расследование продолжается», – рассказала «БГ» официальный представитель управления СК по Брестской области Марина Дранькова.

Напомним, ребенка доставили из дома в больницу 22 ноября. Скорую вызвал его отец. Около четырех утра он вернулся с работы, увидел, что с ребенком плохо, и позвонил по номеру 103.

Позже выяснилось, что малыша избила его выпившая мать, которая оставалась с ним, пока муж был на работе. «Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, мать ребенка подтвердила противоправность своих действий в отношении заведомо малолетнего лица. При проведении проверки показаний на месте она даже продемонстрировала, каким образом ребенку были причинены телесные повреждения», - сообщили в СК.

20-летняя мать умершего ребенка имеет базовое образование. Она дважды, в 2011 и 2013 годах, привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков, ранее не судима.