Брест принял турнир по по вольной и греко-римской борьбе памяти Владимира Карвата
№48 (728) 25 ноября - 1 декабря 2016 Автор: Служба информации «БГ»
Брест принял турнир по по вольной и греко-римской борьбе памяти Владимира Карвата // Фото: Брестская СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы
В Бресте 18 - 20 ноября прошел VIII Межгосударственный турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти первого Героя Беларуси Владимира Карвата. Борцы определяли сильнейших в 30 весовых категориях. В 25 из них медали получили брестчане.
В соревнованиях участвовали 354 спортсмена из Беларуси, России и Украины. 189 человек разыгрывали награды в вольной борьбе, 165 - в греко-римской.
Почетными гостями турнира стали летчики 61-й истребительной авиабазы г. Барановичи, где служил Владимир Карват, брестские ветераны спорта, почетный консул Франции в Бресте Леонид Стаецкий.
Фото предоставлено Брестской СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы
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