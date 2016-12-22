Спорт Последние комментарии
отправить ссылкуseparator Комментарииseparator версия для печатиseparator изменить шрифт

Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд разыграют в Бресте

№48 (728) 25 ноября - 1 декабря 2016    Автор: Сергей ХОТЫНЮК

Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд разыграют в Бресте

Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд разыграют в Бресте // Фото: i-kiss.ru

Белорусская федерация волейбола определила города, в которых пройдут решающие поединки розыгрыша Кубка страны по волейболу среди мужских и женских команд. 

По решению БФВ, Кубок Беларуси среди мужских коллективов состоится в Солигорске. К сожалению, в нем не будет брестской дружины.

А Кубок среди женских команд примет Брест, где сыграют гродненский «Коммунальник-ГрГУ», столичная «Минчанка», барановичский «Атлант» и хозяева турнира, а также действующие победители Кубка волейболистки «Прибужья».

Полуфинальные матчи состоятся 3 декабря: «Минчанка» (Минск) - «Атлант» (Барановичи), «Прибужье» (Брест) - «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно).

Поделиться    
КомментарииПравила комментирования
Другие статьи рубрики "Спорт"

БГК на домашней арене уступил «Вардару»

«Аматар» крупно проиграл в Гомеле лидеру

Второй год кряду юные белорусские волейболистки стали чемпионками EEVZA

После очередного тура определились еще два участника плей-офф Elite League

Второй тур чемпионата Беларуси по футзалу пройдет 23 - 25 декабря в Бресте

Ежегодный республиканский турнир по волейболу стартует 19 декабря в Бресте

БГК сразится с лидером группы

ХК «Брест» на своей площадке уступил «Химику-СКА» и «Лиде»

«Прибужье» на домашней площадке обыграло могилевский «Коммунальник»

В Elite League определились первые восемь участников стадии плей-офф

Вакарчук поет о том, что находит отклик в душе у многих
Впереди Австралии и Америки: Брест открыл мировой тур «Океана Эльзы»
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA
Белорусские волейболистки стали победительницами чемпионата EEVZA (Фото: bvf.by)
Брестская афиша

Курсы валют

Курсы валют Нац.Банка РБ / Смотреть еще

Курсы валют  22.12.16   23.12.16
EUR1 Евро2,03722,0356
USD1 Доллар США1,95771,9496
RUB100 Российских рублей3,20403,2015
подробнее

Транспорт Бреста

Автобусы

Троллейбусы

Маршрутные такси

Поезда

Работа сегодня