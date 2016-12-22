Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд разыграют в Бресте
№48 (728) 25 ноября - 1 декабря 2016 Автор: Сергей ХОТЫНЮК
Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд разыграют в Бресте // Фото: i-kiss.ru
Белорусская федерация волейбола определила города, в которых пройдут решающие поединки розыгрыша Кубка страны по волейболу среди мужских и женских команд.
По решению БФВ, Кубок Беларуси среди мужских коллективов состоится в Солигорске. К сожалению, в нем не будет брестской дружины.
А Кубок среди женских команд примет Брест, где сыграют гродненский «Коммунальник-ГрГУ», столичная «Минчанка», барановичский «Атлант» и хозяева турнира, а также действующие победители Кубка волейболистки «Прибужья».
Полуфинальные матчи состоятся 3 декабря: «Минчанка» (Минск) - «Атлант» (Барановичи), «Прибужье» (Брест) - «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно).
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Транспорт Бреста
Автобусы
- Расписание движения городских автобусных маршрутов с 5 декабря 2016 г.
- Схема движения автобусов в Бресте