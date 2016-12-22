Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд разыграют в Бресте // Фото: i-kiss.ru

Белорусская федерация волейбола определила города, в которых пройдут решающие поединки розыгрыша Кубка страны по волейболу среди мужских и женских команд.

По решению БФВ, Кубок Беларуси среди мужских коллективов состоится в Солигорске. К сожалению, в нем не будет брестской дружины.

А Кубок среди женских команд примет Брест, где сыграют гродненский «Коммунальник-ГрГУ», столичная «Минчанка», барановичский «Атлант» и хозяева турнира, а также действующие победители Кубка волейболистки «Прибужья».

Полуфинальные матчи состоятся 3 декабря: «Минчанка» (Минск) - «Атлант» (Барановичи), «Прибужье» (Брест) - «Коммунальник-ГрГУ» (Гродно).